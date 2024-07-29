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Транспондерами в Уфе пользуются единицы

Транспондерами в Уфе пользуются единицы

29 июля 2024, 04:17
Фото: Минтранс РБ
Устройство для бесконтактной оплаты проезда по платному «Восточному выезда» пока не сыскало большой популярности.

С трансподерами через путепровод «Восточный выезд» проезжают 300 водителей в сутки, гласят данные Минтранса Башкирии.

Напомним, устройство позволяет автолюбителям проезжать пункт взимания платы (ПВП) — именно там чаще всего случаются заторы — без остановок, лишь снижая скорость до 30-20 км/ч. В министерстве утверждают, что для проезда мимо ПВП с транспондером водителям требуются 2-3 секунды, в то время как без устройств это время растягивается до 10 секунд.

Таким образом, с помощью устройств на трассе хотят снизить частоту возникновения пробок. Аналогичные транспондеры применяются на многих платных трассах России. Впрочем, такое удовольствие автолюбителям обходится в ₽4 тысячи, что у многих желание приобретать его отбивает.

Исходя из данных властей региона можно считать, что пользуются транспондерами менее 2% автолюбителей. Так, в июне 2024 года по «Восточному выезду» проехали 456,2 тысячи машин. Если умножить суточное число водителей — пользователей транспондеров на дни в месяце, выйдет всего 9 тысяч, что составляет примерно 1,97% от общего трафика.

Проезд по Восточному выезду станет бесплатным для некоторых категорий граждан
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