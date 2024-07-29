Транспондерами в Уфе пользуются единицы

Напомним, устройство позволяет автолюбителям проезжать пункт взимания платы (ПВП) — именно там чаще всего случаются заторы — без остановок, лишь снижая скорость до 30-20 км/ч. В министерстве утверждают, что для проезда мимо ПВП с транспондером водителям требуются 2-3 секунды, в то время как без устройств это время растягивается до 10 секунд.