Транспондерами в Уфе пользуются единицы

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
С трансподерами через путепровод «Восточный выезд» проезжают 300 водителей в сутки, гласят данные Минтранса Башкирии.
Напомним, устройство позволяет автолюбителям проезжать пункт взимания платы (ПВП) — именно там чаще всего случаются заторы — без остановок, лишь снижая скорость до 30-20 км/ч. В министерстве утверждают, что для проезда мимо ПВП с транспондером водителям требуются 2-3 секунды, в то время как без устройств это время растягивается до 10 секунд.
Таким образом, с помощью устройств на трассе хотят снизить частоту возникновения пробок. Аналогичные транспондеры применяются на многих платных трассах России. Впрочем, такое удовольствие автолюбителям обходится в ₽4 тысячи, что у многих желание приобретать его отбивает.
Исходя из данных властей региона можно считать, что пользуются транспондерами менее 2% автолюбителей. Так, в июне 2024 года по «Восточному выезду» проехали 456,2 тысячи машин. Если умножить суточное число водителей — пользователей транспондеров на дни в месяце, выйдет всего 9 тысяч, что составляет примерно 1,97% от общего трафика.