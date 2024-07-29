Тело мужчины извлекли из-под завалов в Башкирии

Как было установлено в суде, мужчина, курировавший на тот момент обеспечение безопасности на предприятии, игнорировал свои должностные обязанности. В результате чего в августе 2023 года в коровнике на ферме обрушилась кирпичная стена. Из-под завалов было извлечено тело заведующего фермой.