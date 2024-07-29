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Тело мужчины извлекли из-под завалов в Башкирии

Тело мужчины извлекли из-под завалов в Башкирии

29 июля 2024, 11:08
Фото: 1MI
Мужчина скончался от полученных травм, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В Башкортостане вынесли приговор руководителю сельско-хозяйственного кооператива. Из-за нарушений трудовых условий на предприятии ранее скончался один из сотрудников.

Подсудимый получил один год условного лишения свободы с испытательным сроком на полгода. Кроме того, суд обязал его выплатить компенсацию родственникам погибшего: его супруга получила ₽1 млн в качестве компенсации за моральный вред.

Как было установлено в суде, мужчина, курировавший на тот момент обеспечение безопасности на предприятии, игнорировал свои должностные обязанности. В результате чего в августе 2023 года в коровнике на ферме обрушилась кирпичная стена. Из-под завалов было извлечено тело заведующего фермой.

Мужчину раздавила стена коровника в Башкирии
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