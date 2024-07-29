Тело мужчины извлекли из-под завалов в Башкирии

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В Башкортостане вынесли приговор руководителю сельско-хозяйственного кооператива. Из-за нарушений трудовых условий на предприятии ранее скончался один из сотрудников.
Подсудимый получил один год условного лишения свободы с испытательным сроком на полгода. Кроме того, суд обязал его выплатить компенсацию родственникам погибшего: его супруга получила ₽1 млн в качестве компенсации за моральный вред.
Как было установлено в суде, мужчина, курировавший на тот момент обеспечение безопасности на предприятии, игнорировал свои должностные обязанности. В результате чего в августе 2023 года в коровнике на ферме обрушилась кирпичная стена. Из-под завалов было извлечено тело заведующего фермой.