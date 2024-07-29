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Posted Сегодня, 15:15

Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

Самая уродливая собака в мире

Самая уродливая собака в мире

29 июля 2024, 15:15
Фото: 1MI
Самая уродливая собака в мире
В Калифорнии снова выбрали самую уродливую собаку мира, и победитель вас точно удивит. Что делает этих собак такими особенными?

Каждый год в Калифорнии проходит необычный конкурс, привлекающий внимание любителей собак со всего мира. В отличие от привычных выставок, здесь выбирают не самых красивых, а самых уродливых четвероногих. Кажется, что это жестоко, но на самом деле все иначе. В этом году титул самой уродливой собаки достался 8-летнему пекинесу по кличке Уайлд Тханг.

К слову призовой фонд составил 5000 долларов, но главная награда — это любовь и внимание, которые получают эти необычные питомцы.

Пекинес по кличке Уайлд ТхангПекинес по кличке Уайлд Тханг
Пекинес по кличке Уайлд Тханг
Фото: Photo by John G. Mabanglo EPA-EFE

Путь к победе

Уайлд Тханг не сразу стал чемпионом. На самом деле, он трижды занимал почетное второе место, прежде чем получить заслуженную награду. Из-за перенесенной в детстве чумки у пекинеса атрофировалась одна лапка, и не выросли зубы. В результате Тханг бегает с постоянно высунутым языком, что придает ему уникальный вид.

Несмотря на все свои физические недостатки, Уайлд Тханг остается жизнерадостным питомцем. Его хозяева даже придумали специальное слово для его внешности — glugly, что является сочетанием слов glamorous (гламурный) и ugly (уродливый). Это подчеркивает, что даже самые нестандартные собаки могут быть очаровательными.

Прошлогодний победитель

Прошлогодний победитель конкурса — Скутер из Аризоны. Этот 7-летний китайский хохлатый терьер родился с деформированными задними лапами. Его даже хотели усыпить, но сотрудница приюта спасла ему жизнь, взяв домой.

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#Ольга Харина#Общество#Домашние животные#Животные#Собаки#Собака#КЦ
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