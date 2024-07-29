Самая уродливая собака в мире

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Каждый год в Калифорнии проходит необычный конкурс, привлекающий внимание любителей собак со всего мира. В отличие от привычных выставок, здесь выбирают не самых красивых, а самых уродливых четвероногих. Кажется, что это жестоко, но на самом деле все иначе. В этом году титул самой уродливой собаки достался 8-летнему пекинесу по кличке Уайлд Тханг.
К слову призовой фонд составил 5000 долларов, но главная награда — это любовь и внимание, которые получают эти необычные питомцы.
Уайлд Тханг не сразу стал чемпионом. На самом деле, он трижды занимал почетное второе место, прежде чем получить заслуженную награду. Из-за перенесенной в детстве чумки у пекинеса атрофировалась одна лапка, и не выросли зубы. В результате Тханг бегает с постоянно высунутым языком, что придает ему уникальный вид.
Несмотря на все свои физические недостатки, Уайлд Тханг остается жизнерадостным питомцем. Его хозяева даже придумали специальное слово для его внешности — glugly, что является сочетанием слов glamorous (гламурный) и ugly (уродливый). Это подчеркивает, что даже самые нестандартные собаки могут быть очаровательными.
Прошлогодний победитель конкурса — Скутер из Аризоны. Этот 7-летний китайский хохлатый терьер родился с деформированными задними лапами. Его даже хотели усыпить, но сотрудница приюта спасла ему жизнь, взяв домой.