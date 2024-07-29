Самая уродливая собака в мире

Каждый год в Калифорнии проходит необычный конкурс, привлекающий внимание любителей собак со всего мира. В отличие от привычных выставок, здесь выбирают не самых красивых, а самых уродливых четвероногих. Кажется, что это жестоко, но на самом деле все иначе. В этом году титул самой уродливой собаки достался 8-летнему пекинесу по кличке Уайлд Тханг.



К слову призовой фонд составил 5000 долларов, но главная награда — это любовь и внимание, которые получают эти необычные питомцы.