Реки в Башкирии стремительно поднимаются

Спасатели также опубликовали данные об уровнях рек в регионе. По информации оперативных служб, за последние сутки вода в реке Белой поднялась сразу уже на двух участках: на 15 см у села Ломовка в Белорецком районе (текущий уровень: 275 — на 15 см выше пойма) и на 15 см в Салавате (текущий уровень: 411 см — до выхода на пойму остаётся ещё 42 см). Сразу на 95 см поднялся уровень реки Ай у села Большеустьикинское в Мечетлинском районе. Текущий уровень воды в ней составляет 345 см — на 20 см выше поймы.