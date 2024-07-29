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Posted 29 июля, 06:49

Published 29 июля, 06:49

Modified 29 июля, 08:02

Updated 29 июля, 08:02

Реки в Башкирии стремительно поднимаются

29 июля 2024, 06:49
Регион продолжает топить из-за сильных ливней, сообщает Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Так, под воду к утру понедельника, 29 июля, ушли дороги в селе Бугульчан Куюргазинского района Башкирии. На место выехали сотрудники экстренной службы. Спасатели поставлены на дежурство для помощи населению на участках, где ситуация может выйти из-под контроля.

Экстренные службы продемонстрировали кадры того, что сейчас творится в деревне после обильных дождей.

— Вода практически уже дошла до домов. Низкое место, перетекает, — говорит оператор.

Спасатели также опубликовали данные об уровнях рек в регионе. По информации оперативных служб, за последние сутки вода в реке Белой поднялась сразу уже на двух участках: на 15 см у села Ломовка в Белорецком районе (текущий уровень: 275 — на 15 см выше пойма) и на 15 см в Салавате (текущий уровень: 411 см — до выхода на пойму остаётся ещё 42 см). Сразу на 95 см поднялся уровень реки Ай у села Большеустьикинское в Мечетлинском районе. Текущий уровень воды в ней составляет 345 см — на 20 см выше поймы.

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