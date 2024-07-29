Радий Хабиров поручил оценить разрушения от дождевого паводка

Глава Башкирии также поручил Минтрансу региона совместно с администрациями районов и городских округов провести оценку технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах, а Минэкологии совместно с администрациями городов и районов, госкомитетом по ЧС, Западно-Уральским управлением Ростехнадзора — обследовать все гидротехнические сооружения.