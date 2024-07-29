Радий Хабиров поручил оценить разрушения от дождевого паводка

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
По данным премьер-министра правительства региона Андрея Назарова, наиболее сильно пострадало Зауралье, где из-за разгула стихии разрушены мосты, дороги и подтоплены придомовые территории. В частности, повреждены мосты в селе Темясово и деревне Ишеево Баймакского района, подмыты опоры моста в селе Кананикольское Зилаирского района.
— По поручению Радия Хабирова сформирована оперативная рабочая группа, разработана дорожная карта по восстановлению объектов и принятию возможных решений по ликвидации последствий дождевого паводка. Работа в районах по восстановлению разрушенных объектов уже идет, — отметил Андрей Назаров.
Глава Башкирии также поручил Минтрансу региона совместно с администрациями районов и городских округов провести оценку технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах, а Минэкологии совместно с администрациями городов и районов, госкомитетом по ЧС, Западно-Уральским управлением Ростехнадзора — обследовать все гидротехнические сооружения.
В ближайшее время должна быть разработана долгосрочная программа обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, а Минэкологии совместно с Минфином республики до 1 сентября проработают вопрос выделения денег на доукомплектацию спецтехникой управления по эксплуатации гидротехнических сооружений.