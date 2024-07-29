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Радий Хабиров поручил оценить разрушения от дождевого паводка

Радий Хабиров поручил оценить разрушения от дождевого паводка

29 июля 2024, 14:21
Фото: tg: Андрей Назаров
В Башкирии после обильных осадков, вызвавших подтопления и разрушения, глава Республики Радий Хабиров поручил оперативно оценить ущерб и приступить к восстановительным работам, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным премьер-министра правительства региона Андрея Назарова, наиболее сильно пострадало Зауралье, где из-за разгула стихии разрушены мосты, дороги и подтоплены придомовые территории. В частности, повреждены мосты в селе Темясово и деревне Ишеево Баймакского района, подмыты опоры моста в селе Кананикольское Зилаирского района.

— По поручению Радия Хабирова сформирована оперативная рабочая группа, разработана дорожная карта по восстановлению объектов и принятию возможных решений по ликвидации последствий дождевого паводка. Работа в районах по восстановлению разрушенных объектов уже идет, — отметил Андрей Назаров.
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Глава Башкирии также поручил Минтрансу региона совместно с администрациями районов и городских округов провести оценку технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах, а Минэкологии совместно с администрациями городов и районов, госкомитетом по ЧС, Западно-Уральским управлением Ростехнадзора — обследовать все гидротехнические сооружения.

В ближайшее время должна быть разработана долгосрочная программа обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, а Минэкологии совместно с Минфином республики до 1 сентября проработают вопрос выделения денег на доукомплектацию спецтехникой управления по эксплуатации гидротехнических сооружений.

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