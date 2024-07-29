Пенсионерка уснула за рулём и погибла в Башкирии

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
По данным Госавтоинспекции, в понедельник, 29 июля, на встречной полосе трассы врезались друг в друга «Хёндай Крета» и отечественное авто «пятнадцатой» модели. Как рассказал владелец корейского кроссовера, «ВАЗ» внезапно выехал на встречную полосу. Обе машины после столкновения вылетели в кювет.
Известно, что за рулём «2115» находилась 68-летняя женщина — в какой-то момент она уснула за рулём, из-за чего машина съехала со своей полосы.
Медики увезли в больницу пенсионерку, управлявшую «ВАЗом». Несмотря на усилия врачей, от полученных травм она скончалась в больнице. Помощь медиков потребовалась также водителю «Хёндай». Ещё четверых пассажиров — в том числе двоих детей — осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение.