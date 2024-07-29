Пенсионерка уснула за рулём и погибла в Башкирии

Медики увезли в больницу пенсионерку, управлявшую «ВАЗом». Несмотря на усилия врачей, от полученных травм она скончалась в больнице. Помощь медиков потребовалась также водителю «Хёндай». Ещё четверых пассажиров — в том числе двоих детей — осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение.