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Смертельное ДТП с детьми произошло в Башкирии

Пенсионерка уснула за рулём и погибла в Башкирии

29 июля 2024, 07:16
Фото: ГАИ РБ

Смертельное ДТП с детьми произошло в Башкирии

Трагическая авария с внедорожником случилась на автодороге под деревней Шафраново, сообщает ГАИ РБ.

По данным Госавтоинспекции, в понедельник, 29 июля, на встречной полосе трассы врезались друг в друга «Хёндай Крета» и отечественное авто «пятнадцатой» модели. Как рассказал владелец корейского кроссовера, «ВАЗ» внезапно выехал на встречную полосу. Обе машины после столкновения вылетели в кювет.

Известно, что за рулём «2115» находилась 68-летняя женщина — в какой-то момент она уснула за рулём, из-за чего машина съехала со своей полосы.

Медики увезли в больницу пенсионерку, управлявшую «ВАЗом». Несмотря на усилия врачей, от полученных травм она скончалась в больнице. Помощь медиков потребовалась также водителю «Хёндай». Ещё четверых пассажиров — в том числе двоих детей — осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение.

Видео: ГАИ
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