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Posted 29 июля, 17:07

Published 29 июля, 17:07

Modified 29 июля, 17:11

Updated 29 июля, 17:11

Парапланерист упал на женщину в Башкирии

29 июля 2024, 17:07
Спортсмен потерял управление в районе Торатау вечером в понедельник, 29 июля, сообщает МЧС РБ.

Необычное происшествие имело место в Башкирии вечером в понедельник, 29 июня, на горе Торатау в Стерлитамакском районе. Там произошло или ДТП, так как потерпевшая — пешеход, или авиакатастрофа — так как на пешехода упал параплан.

По данным МЧС Республики Башкортостан, мужчина на параплане не смог совладать с управлением своего летательного средства и спикировал с неба на голову гулявшей в районе Торатау девушки. Спасатели называют инцидент жесткой посадкой.

Пешеход получила значительные травмы от удара. Она после того, как ее сшиб парапланерист, не смогла сама ходить. Ее эвакуировали с места «прилёта» очевидцы и прибывшие на вызов спасатели. До машины «Скорой помощи» девушку несли на носилках. Ее срочно отвезли в больницу.

А вот пилот параплана отделался легким испугом и парой ушибов.

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