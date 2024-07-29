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Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Куда дешево слетать из Уфы

Куда дешево слетать из Уфы

29 июля 2024, 09:37
Фото: 1MI
Эксперты дали советы по выгодным турам из Уфы по городам России и мира, сообщают данные исследования «Яндекс.Путешествия».
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Отдых

Аналитики сервиса «Яндекс. Путешествия» оценили стоимость перелётов из Уфы и дали прогноз по самым выгодным билетам из Уфы в сентябре 2024 года. В качестве ранжира эксперты брали цены на авиабилеты из Уфы на сентябрь 2024 года и сделали вывод о том, куда дешевле всего улететь отдыхать из Уфы в бархатный сезон.

Топ-10 самых дешевых авиабилетов из Уфы открывает Саратов — ₽3 800 в обе стороны. Также в топ-3 оказались Екатеринбург и Омск, ₽7 600 и ₽8 800, соответственно. Билеты туда-обратно на самолет из Уфы до ₽10 000 — реальность при перелетах в Москву и Нижний Новгород. Они обойдутся в ₽9 800. Также в топ-10 попали Тюмень, Казань, Астрахань, Санкт-Петербург и Новосибирск. Авиабилеты в обе стороны будут стоить до ₽13 000.

Среди заграничных стран самыми выгодными в сентябре 2024 года для авиаперелетов из Уфы в обе стороны стали Армения, Беларусь и Казахстан. Билеты на самолет туда-обратно будут стоить от ₽19 400 до ₽21 500.

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