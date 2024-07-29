Куда дешево слетать из Уфы

Топ-10 самых дешевых авиабилетов из Уфы открывает Саратов — ₽3 800 в обе стороны. Также в топ-3 оказались Екатеринбург и Омск, ₽7 600 и ₽8 800, соответственно. Билеты туда-обратно на самолет из Уфы до ₽10 000 — реальность при перелетах в Москву и Нижний Новгород. Они обойдутся в ₽9 800. Также в топ-10 попали Тюмень, Казань, Астрахань, Санкт-Петербург и Новосибирск. Авиабилеты в обе стороны будут стоить до ₽13 000.



Среди заграничных стран самыми выгодными в сентябре 2024 года для авиаперелетов из Уфы в обе стороны стали Армения, Беларусь и Казахстан. Билеты на самолет туда-обратно будут стоить от ₽19 400 до ₽21 500.