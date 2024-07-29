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Published Сегодня, 07:30

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Updated Сегодня, 08:49

Как получить ₽10 000 из маткапитала в Башкирии

Как получить ₽10 000 из маткапитала в Башкирии

29 июля 2024, 07:30
Фото: 1MI
О порядке получения выплаты рассказал депутат Госдумы от Башкортостана Зариф Байгускаров.

С 2025 года граждане Башкортостана смогут получить выплаты в размере ₽10 000. Таким образом, остаток от материнского капитала в виде указанной суммы можно будет получить с 1 января 2025 года.

Как пояснил депутат, в парламент ранее поступали запросы от жителей Башкортостана, в которых они жаловались на то, что не могут получить остаток материнского капитала ввиду того, что перечень его использования ограничен.

Так, нововведения предусматривают следующее решение данной проблемы: в случае если у граждан после получения меры господдержки осталась денежная сумма в размере ₽10 000 и ниже, они смогут получить эти деньги, подав соответствующее заявление. Отмечается, что сделать это будет можно вне зависимости от материального положения семьи.

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