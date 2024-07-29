Как получить ₽10 000 из маткапитала в Башкирии

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
С 2025 года граждане Башкортостана смогут получить выплаты в размере ₽10 000. Таким образом, остаток от материнского капитала в виде указанной суммы можно будет получить с 1 января 2025 года.
Как пояснил депутат, в парламент ранее поступали запросы от жителей Башкортостана, в которых они жаловались на то, что не могут получить остаток материнского капитала ввиду того, что перечень его использования ограничен.
Так, нововведения предусматривают следующее решение данной проблемы: в случае если у граждан после получения меры господдержки осталась денежная сумма в размере ₽10 000 и ниже, они смогут получить эти деньги, подав соответствующее заявление. Отмечается, что сделать это будет можно вне зависимости от материального положения семьи.