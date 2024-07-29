Как получить ₽10 000 из маткапитала в Башкирии

Так, нововведения предусматривают следующее решение данной проблемы: в случае если у граждан после получения меры господдержки осталась денежная сумма в размере ₽10 000 и ниже, они смогут получить эти деньги, подав соответствующее заявление. Отмечается, что сделать это будет можно вне зависимости от материального положения семьи.