Как научить собаку бегать с вами по утрам: секреты успешной тренировки

Бег — это не только отличный способ поддерживать себя в хорошей физической форме, но и возможность провести время с вашим четвероногим другом. Каждое утро может превратиться в увлекательное приключение, если вы знаете, как правильно организовать пробежки с питомцем. В этом материале мы расскажем, как подобрать экипировку, выбрать место для тренировок и подготовить питомца к бегу. Готовы? Тогда начнем!