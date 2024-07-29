Ипотека под 20% и зарплата — сколько нужно получать

Пока россиянам предлагают ипотеку под 20%. На фоне роста ключевой ставки условия по жилищному кредитованию могут быть ужесточены, а проценты по таким банковским займам повышены. «Новые Известия» решили выяснить, а сколько сейчас, летом 2024 года, нужно зарабатывать в Москве и регионах России, чтобы рассчитывать на ипотеку под 20%. Для этого авторы исследования нашли варианты для покупки и узнали, какой доход в среднем имеют жители того или иного региона России. Вышли довольно интересные и местами шокирующие закономерности соотношения цен на жилье и заработка его потенциальных владельцев.



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