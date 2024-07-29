mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Ипотека под 20% и зарплата — сколько нужно получать

Ипотека под 20% и зарплата — сколько нужно получать

29 июля 2024, 12:05
Фото: 1MI
На фоне повышения ключевой ставки до 18% выросли опасения о росте ипотечных кредитов до 20% годовых. Журналисты «Новых известий» выяснили, сколько нужно зарабатывать в Москве и регионах России, чтобы банк дал ипотеку под 20%.

Пока россиянам предлагают ипотеку под 20%. На фоне роста ключевой ставки условия по жилищному кредитованию могут быть ужесточены, а проценты по таким банковским займам повышены. «Новые Известия» решили выяснить, а сколько сейчас, летом 2024 года, нужно зарабатывать в Москве и регионах России, чтобы рассчитывать на ипотеку под 20%. Для этого авторы исследования нашли варианты для покупки и узнали, какой доход в среднем имеют жители того или иного региона России. Вышли довольно интересные и местами шокирующие закономерности соотношения цен на жилье и заработка его потенциальных владельцев.

Подробнее — в материале «Новых Известий».

#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Башкортостан#Россия#Татарстан
Подпишитесь
Апокалипсис в Башкирии сняли на видео
Вчера, 18:27
В Уфе упало дерево — погибла женщина
Вчера, 18:17
Башкирия тонет под кальян
Вчера, 18:08
180 человек в течение 13 часов не могли вылететь из Уфы
Вчера, 13:10
Уфимка решила схитрить на экзаменах, но её переиграли мошенники
Вчера, 11:59
Популярный сервис объявлений обновляет голосовой помощник
Сегодня, 10:06