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Published Сегодня, 15:45

Modified Сегодня, 15:47

Updated Сегодня, 15:47

Голуби могут видеть сны

Голуби могут видеть сны

29 июля 2024, 15:45
Фото: 1MI
Голуби могут видеть сны
Чудо природы! Ученые обнаружили, что голуби видят сны и даже испытывают эмоции во время отдыха. Что же снится этим пернатым созданиям, и как это связано с нашими ночными видениями? Давайте разберемся!

Когда мы спим, наш мозг не просто отдыхает, но и активно функционирует. Оказывается, голуби тоже не исключение! Ученые из Рурского университета и Института биологического интеллекта имени Макса Планка обнаружили удивительные факты о том, что происходит в головах у птиц, когда они спят. Хотите узнать больше?

Как изучали сны?

Ученые решили заглянуть в мир снов пернатых при помощи инфракрасных видеокамер и функциональной магнитно-резонансной томографии. Они наблюдали за 15 голубями, специально обученными спать в лабораторных условиях. Камеры фиксировали как двигаются зрачки и что происходит в мозге.

Голубиные сны

Во время быстрого сна у птиц активируются области в мозге, которые визуализируют для нас сны. Это похоже на то, как у людей во сне активируются те же области мозга, что и в бодрствующем состоянии. Исследователи предполагают, что голуби видят сны о полетах, чувствуя при этом те же эмоции, что и наяву.

Спинномозговая жидкость и мозговой метаболизм

Как у людей, так и у голубей, когда они спят, их мозг «очищается». Это происходит с помощью жидкости, которая называется спинномозговой. Этот процесс помогает удалять вредные белки, которые могут быть связаны с болезнью Альцгеймера.

В глубокий сон у птиц усиливается поток этой жидкости, а в фазе быстрого сна увеличивается приток крови к мозгу, что мешает поступлению жидкости.

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#Ольга Харина#Общество#Домашние животные#Животные#Дикое животное#Дикие животные#КЦ
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