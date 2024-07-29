Голуби могут видеть сны

Во время быстрого сна у птиц активируются области в мозге, которые визуализируют для нас сны. Это похоже на то, как у людей во сне активируются те же области мозга, что и в бодрствующем состоянии. Исследователи предполагают, что голуби видят сны о полетах, чувствуя при этом те же эмоции, что и наяву.