Голуби могут видеть сны

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Когда мы спим, наш мозг не просто отдыхает, но и активно функционирует. Оказывается, голуби тоже не исключение! Ученые из Рурского университета и Института биологического интеллекта имени Макса Планка обнаружили удивительные факты о том, что происходит в головах у птиц, когда они спят. Хотите узнать больше?
Ученые решили заглянуть в мир снов пернатых при помощи инфракрасных видеокамер и функциональной магнитно-резонансной томографии. Они наблюдали за 15 голубями, специально обученными спать в лабораторных условиях. Камеры фиксировали как двигаются зрачки и что происходит в мозге.
Во время быстрого сна у птиц активируются области в мозге, которые визуализируют для нас сны. Это похоже на то, как у людей во сне активируются те же области мозга, что и в бодрствующем состоянии. Исследователи предполагают, что голуби видят сны о полетах, чувствуя при этом те же эмоции, что и наяву.
Как у людей, так и у голубей, когда они спят, их мозг «очищается». Это происходит с помощью жидкости, которая называется спинномозговой. Этот процесс помогает удалять вредные белки, которые могут быть связаны с болезнью Альцгеймера.
В глубокий сон у птиц усиливается поток этой жидкости, а в фазе быстрого сна увеличивается приток крови к мозгу, что мешает поступлению жидкости.