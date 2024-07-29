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Форум «Здоровое общество — 2024» определил приоритеты развития

Форум «Здоровое общество — 2024» определил приоритеты развития

29 июля 2024, 17:05
24–25 июля текущего года в столице на площадке кластера «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» Фондом Росконгресс был организован форум «Здоровое общество». Мероприятие проходило при содействии российского правительства и Минздрава РФ.

Как сообщает 56orb.ru, целью мероприятия стало привлечение внимания к новым национальным проектам России в сфере здоровья, народосбережения и здорового образа жизни, в том числе и к новому нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Статус информационного партнера события получил медиахолдинг 1MI.

В день открытия форума в работу торжественно запустили пять медицинских объектов первичного звена здравоохранения. Речь идет о построенных и модернизированных зданиях, которые теперь будут принимать больных в Смоленской, Мурманской, Ростовской областях, Татарстане и Крыму.

На пленарной сессии «Как увеличить продолжительность здоровой и активной жизни?» обсуждались цели и задачи нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Модератором пленарного заседания была выбрана зампред российского правительства Татьяна Голикова. На пленарное заседание пригласили также главу Минздрава Михаила Мурашко, замглавы аппарата Правительства РФ Ольгу Кривонос, руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Веронику Скворцову и ряд других экспертов.

Модератор пленарной сессии, зампредседателя Правительства РФ Татьяна Голикова подчеркнула, что важно не только добиться увеличения продолжительности жизни россиян, но и позаботиться о том, чтобы население нашей страны проживало благополучную, здоровую и активную жизнь. Она подчеркнула, что данная инициатива касается множества сфер, а в рамках ее реализации планируется добиться ожидаемой продолжительности жизни в стране в 78 лет к 2030 году.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в рамках своей речи обратил внимание на ряд приоритетных аспектов, из которых и складывается здоровье нации. Трек «Ключевые составляющие здорового образа жизни» прошел с участием главы ведомства в формате открытого диалога.

Участники мероприятия могли наблюдать арт-перформанс «Искусство как лекарство», проведенный с участием инструментального квартета. В ходе арт-перформанса директор Института междисциплинарной медицины Алексей Данилов представил доклад, посвященный нейронауке и влиянию арт-терапии на здоровье населения. Обсуждались возможности использования искусства как полноценного лекарства и средства профилактики болезней.

На форуме удалось подписать 15 соглашений о партнерстве. Теперь Фонд Росконгресс будет взаимодействовать с Ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки». Кроме того, Фонд Росконгресс и Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения заключили меморандум о взаимопонимании.

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