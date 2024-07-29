Форум «Здоровое общество — 2024» определил приоритеты развития

Модератор пленарной сессии, зампредседателя Правительства РФ Татьяна Голикова подчеркнула, что важно не только добиться увеличения продолжительности жизни россиян, но и позаботиться о том, чтобы население нашей страны проживало благополучную, здоровую и активную жизнь. Она подчеркнула, что данная инициатива касается множества сфер, а в рамках ее реализации планируется добиться ожидаемой продолжительности жизни в стране в 78 лет к 2030 году.