Буцаев: Выставку РЭО «Зеленый квадрат» в Крыму посетили 10,7 тысячи человек

в начале 2024 года РЭО при содействии арт-кластера «Таврида» инициировал конкурс «Зеленый квадрат», целью которого является пропаганда принципов раздельного сбора и переработки отходов, а также экономики замкнутого цикла и осознанного потребления. От потенциальных конкурсантов поступила 561 заявка; эксперты отобрали 53 эскиза и фото готовых работ, авторы которых стали участниками образовательной программы академии «Меганом» арт-кластера. Здесь было создано 30 арт-объектов. Их можно увидеть на площадке «Тавриды.АРТ», которую посетили порядка 10 700 человек.