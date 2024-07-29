Буцаев: Выставку РЭО «Зеленый квадрат» в Крыму посетили 10,7 тысячи человек

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
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По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева,
в начале 2024 года РЭО при содействии арт-кластера «Таврида» инициировал конкурс «Зеленый квадрат», целью которого является пропаганда принципов раздельного сбора и переработки отходов, а также экономики замкнутого цикла и осознанного потребления. От потенциальных конкурсантов поступила 561 заявка; эксперты отобрали 53 эскиза и фото готовых работ, авторы которых стали участниками образовательной программы академии «Меганом» арт-кластера. Здесь было создано 30 арт-объектов. Их можно увидеть на площадке «Тавриды.АРТ», которую посетили порядка 10 700 человек.
Как сообщает 56orb.ru, в этом году 16 работ, созданных в рамках «Меганома», были выставлены и на экспозиции мартовского Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ).
Согласно заявлению PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, вернувшиеся в Крым арт-объекты вошли в большую выставку «Зеленого квадрата» наряду с остальными.
Многие участники фестиваля при помощи искусства смогли продемонстрировать то влияние, которое человек оказывает на экологию. Это помогает задуматься о личном вкладе в защиту окружающей среды.
Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» состоялся в Крыму с 26 по 28 июля.