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Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

Белые медведи под присмотром: как новая технология спасает животных и людей

Белые медведи под присмотром: как новая технология спасает животных и людей

29 июля 2024, 15:44
Фото: Изображение Midjourney
Белые медведи под присмотром: как новая технология спасает животных и людей
Климатические изменения привели к неожиданным и опасным последствиям для белых медведей и людей. Но благодаря новым технологиям, у нас появилась возможность защитить и тех, и других. Узнайте, как это работает и почему это так важно.

С каждым годом арктические льды тают все быстрее, и белые медведи вынуждены проводить больше времени на суше. Это приводит к тому, что они все чаще встречаются с людьми, что опасно как для диких зверей, так и для нас. Но теперь ученые нашли способ следить за передвижением этих хищников и предотвращать нежелательные встречи.

Как работает технология?

Новое устройство слежения, которое называется SeaTrkr, крепится к шерсти животного. Оно не причиняет вреда и со временем естественным образом отпадает. Главное преимущество этого устройства в том, что оно позволяет ученым в реальном времени отслеживать передвижение медведей с точностью до нескольких метров. Это помогает предотвращать нежелательные встречи с людьми и дает возможность лучше понимать поведение этих зверей в изменяющихся условиях.

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#Ольга Харина#Общество#Животные#Дикое животное#Дикие животные#КЦ
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