Белые медведи под присмотром: как новая технология спасает животных и людей

С каждым годом арктические льды тают все быстрее, и белые медведи вынуждены проводить больше времени на суше. Это приводит к тому, что они все чаще встречаются с людьми, что опасно как для диких зверей, так и для нас. Но теперь ученые нашли способ следить за передвижением этих хищников и предотвращать нежелательные встречи.