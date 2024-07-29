Белые медведи под присмотром: как новая технология спасает животных и людей

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
С каждым годом арктические льды тают все быстрее, и белые медведи вынуждены проводить больше времени на суше. Это приводит к тому, что они все чаще встречаются с людьми, что опасно как для диких зверей, так и для нас. Но теперь ученые нашли способ следить за передвижением этих хищников и предотвращать нежелательные встречи.
Новое устройство слежения, которое называется SeaTrkr, крепится к шерсти животного. Оно не причиняет вреда и со временем естественным образом отпадает. Главное преимущество этого устройства в том, что оно позволяет ученым в реальном времени отслеживать передвижение медведей с точностью до нескольких метров. Это помогает предотвращать нежелательные встречи с людьми и дает возможность лучше понимать поведение этих зверей в изменяющихся условиях.