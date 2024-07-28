Паводковая ситуация в Башкирии улучшается

В связи с этим он обратился к гражданам, напомнив о нежелательности дальних поездок и вылазок на природу в ближайшее время. Отметим, что по данным МЧС, в регионе сохранится облачная погода с осадками. Кроме того, синоптики прогнозируют шквалистое усиление ветра.