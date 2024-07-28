Паводковая ситуация в Башкирии улучшается

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Вода постепенно отступает с территорий, которые ранее оказались затоплены на фоне пришедших в республику сильных дождей. Как сообщил Манапов, утром воскресенья, 28 июля, уровень воды в реке Белой понизился до отметки 442 см. Таким образом, за сутки ушло порядка 60 см.
Несмотря на то, что ситуация с подтоплением стабилизируется, все же существует вероятность её повторения в ближайшие дни из-за неустойчивого характера погоды, отметил руководитель муниципалитета.
В связи с этим он обратился к гражданам, напомнив о нежелательности дальних поездок и вылазок на природу в ближайшее время. Отметим, что по данным МЧС, в регионе сохранится облачная погода с осадками. Кроме того, синоптики прогнозируют шквалистое усиление ветра.