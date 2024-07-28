Кот за 250 тысяч рублей: каких самых необычных домашних питомцев можно купить в Уфе

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По данным опросов, домашних животных в России содержат до 56% семей, что соответствует 68 млн россиян старше 14 лет. Чаще всего россияне заводят кошек, они есть у примерно 30% граждан. Реже держат собак — они есть в 11% домохозяйств.
Собаки и кошки жили бок о бок с человеком на протяжении тысячелетий: приносили пользу, сражаясь с мелкими грызунами и оберегая домашний скот, а также просто радовали человека, давая в очередной раз себя приласкать. Но что делать тем, кому хочется не просто милого, но и необычного питомца. Mkset решил выяснить, каких самых экзотических питомцев предлагают уфимцам на популярной интернет-площадке.
За последние годы большую популярность среди россиян завоевали экзотические породы кошек. Так, уфимцам предлагают ориенталов, каракалов, каракетов и других кошачьих со звучным названием.
К примеру, можно задуматься о котятах породы Саванна. Продавец отмечает их атлетичное телосложение, длинные уши с «глазками» позади, пятнистый окрас, а также обещает грацию дикой кошки и привязанность собаки. Цена вопроса — от 250 тысяч руб.
Есть и варианты для тех, кто не хочет, чтобы экзотическая кошка жила в доме. Для вольерного содержания уфимцам предлагают пару взрослых каракетов: самца и самку в возрасте трех лет. Хозяин в объявлении отмечает, что животные обладают характером, однако ручными их при этом не назовешь. Для тех, кто не готов содержать сразу двоих животных предусмотрена возможность их покупки по отдельности.
Вариант для тех, кто хочет придать своему дому еще больше изысканного шарма — павлины. Так, всего за 30 тысяч рублей жителям Уфы предлагают молодых птиц разновидности «яванский сполдинг».
За чуть меньшую сумму можно получить птицу еще более необычного внешнего вида. Так, за 25 тысяч можно купить белого павлина.
Кроме того, на сайте немало объявлений, предлагающих купить попугаев и других птиц для домашнего содержания: неразлучники, жако, кореллы, канарейки и другие. Цены на них варьируются от 5 до 37 тысяч.
Птицы и кошки, как бы то ни было, требуют к себе большого внимания и дрессировки. В то же время змеи и ящерицы могут часами и сутками напролет неподвижно лежать, затаившись в своих аквариумах, и радовать глаз переливающимися на свету чешуйками и необычными изгибами своих тел.
К примеру, всего за две тысячи рублей можно взять аксолотля. Необычное земноводное, которое своим внешним видом напоминает маленького дракончика из японского фольклора. Заводчики со стажем отмечают, что аксолотли живут в пресной воде и требуют тщательного ухода.
Другой дракон, сошедший скорее со страниц средневековых сказок, — Бородатая агама также представлен на сайте. За одного самца придется отдать 4 тысячи рублей. Хозяин отмечает, что животные легко и охотно идут на контакт, а также отличаются хорошим аппетитом. Если ящерицы и черепахи уже успели стать чем-то более или менее привычным, то сетчатый питон или императорский удав — точно удивит гостей и обрадует любителей экзотики.
На сайте представлены десятки разновидностей изящных ползучих пресмыкающихся: питоны, полозы, удавы — из самых разных точек земного шара и самых невероятных расцветок. Цены на них варьируются от 15 до 40 тысяч рублей.
Выше мы уже перечислили разных необычных животных, которых уфимцам предлагают взять в качестве домашних питомцев. Можно по-разному относится к птицам или ящерицам, в большинстве своем и крылатые, и чешуйчатые, если и не вызывают умиления, то как минимум точно у большинства возникает желание поближе их рассмотреть. Однако есть и такие представители царства животных, встреча у абсолютного большинства людей вызывает приступ неконтролируемой паники. Речь идет об арахнидах.
Как ни странно, несмотря на их ужасающий и почти инопланетный внешний вид, находятся энтузиасты, которые с радостью содержат дома пауков. Большинство объявлений предлагает для продажи крупных и мохнатых пауков-птицеедов. Опытные заводчики отмечают спокойный характер пауков, но все же уточняют, что они ядовиты, а посему стоит быть с ними осторожными. Цены на арахнидов варьируются от 750 до 5 тысяч рублей.