Кот за 250 тысяч рублей: каких самых необычных домашних питомцев можно купить в Уфе

Есть и варианты для тех, кто не хочет, чтобы экзотическая кошка жила в доме. Для вольерного содержания уфимцам предлагают пару взрослых каракетов: самца и самку в возрасте трех лет. Хозяин в объявлении отмечает, что животные обладают характером, однако ручными их при этом не назовешь. Для тех, кто не готов содержать сразу двоих животных предусмотрена возможность их покупки по отдельности.