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Кот за 250 тысяч рублей: каких самых необычных домашних питомцев можно купить в Уфе

Кот за 250 тысяч рублей: каких самых необычных домашних питомцев можно купить в Уфе

28 июля 2024, 02:35
Фото: Изображение Midjourney
Собаки и кошки за долгие годы существования бок о бок с человеком не раз успели зарекомендовать себя в качестве отличных друзей и компаньонов. Но что делать, если завести дома барбоса или мурку нет возможности? Или же просто хочется необычного питомца. Ответы на эти вопросы — в материале Mkset.

По данным опросов, домашних животных в России содержат до 56% семей, что соответствует 68 млн россиян старше 14 лет. Чаще всего россияне заводят кошек, они есть у примерно 30% граждан. Реже держат собак — они есть в 11% домохозяйств.

Собаки и кошки жили бок о бок с человеком на протяжении тысячелетий: приносили пользу, сражаясь с мелкими грызунами и оберегая домашний скот, а также просто радовали человека, давая в очередной раз себя приласкать. Но что делать тем, кому хочется не просто милого, но и необычного питомца. Mkset решил выяснить, каких самых экзотических питомцев предлагают уфимцам на популярной интернет-площадке.

Усы. Лапы. Хвост.

За последние годы большую популярность среди россиян завоевали экзотические породы кошек. Так, уфимцам предлагают ориенталов, каракалов, каракетов и других кошачьих со звучным названием.

К примеру, можно задуматься о котятах породы Саванна. Продавец отмечает их атлетичное телосложение, длинные уши с «глазками» позади, пятнистый окрас, а также обещает грацию дикой кошки и привязанность собаки. Цена вопроса — от 250 тысяч руб.

Фото: Freepik

Есть и варианты для тех, кто не хочет, чтобы экзотическая кошка жила в доме. Для вольерного содержания уфимцам предлагают пару взрослых каракетов: самца и самку в возрасте трех лет. Хозяин в объявлении отмечает, что животные обладают характером, однако ручными их при этом не назовешь. Для тех, кто не готов содержать сразу двоих животных предусмотрена возможность их покупки по отдельности.

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Райские птицы.

Вариант для тех, кто хочет придать своему дому еще больше изысканного шарма — павлины. Так, всего за 30 тысяч рублей жителям Уфы предлагают молодых птиц разновидности «яванский сполдинг».

Фото: 1MI

За чуть меньшую сумму можно получить птицу еще более необычного внешнего вида. Так, за 25 тысяч можно купить белого павлина.

Кроме того, на сайте немало объявлений, предлагающих купить попугаев и других птиц для домашнего содержания: неразлучники, жако, кореллы, канарейки и другие. Цены на них варьируются от 5 до 37 тысяч.

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Поймать дракона: амфибии и рептилии.

Птицы и кошки, как бы то ни было, требуют к себе большого внимания и дрессировки. В то же время змеи и ящерицы могут часами и сутками напролет неподвижно лежать, затаившись в своих аквариумах, и радовать глаз переливающимися на свету чешуйками и необычными изгибами своих тел.

Фото: vecstock / Freepik

К примеру, всего за две тысячи рублей можно взять аксолотля. Необычное земноводное, которое своим внешним видом напоминает маленького дракончика из японского фольклора. Заводчики со стажем отмечают, что аксолотли живут в пресной воде и требуют тщательного ухода.

Другой дракон, сошедший скорее со страниц средневековых сказок, — Бородатая агама также представлен на сайте. За одного самца придется отдать 4 тысячи рублей. Хозяин отмечает, что животные легко и охотно идут на контакт, а также отличаются хорошим аппетитом. Если ящерицы и черепахи уже успели стать чем-то более или менее привычным, то сетчатый питон или императорский удав — точно удивит гостей и обрадует любителей экзотики.

Фото: Изображение Midjourney

На сайте представлены десятки разновидностей изящных ползучих пресмыкающихся: питоны, полозы, удавы — из самых разных точек земного шара и самых невероятных расцветок. Цены на них варьируются от 15 до 40 тысяч рублей.

Шесть пар глаз и восемь лап: арахнофобы покинули чат.

Выше мы уже перечислили разных необычных животных, которых уфимцам предлагают взять в качестве домашних питомцев. Можно по-разному относится к птицам или ящерицам, в большинстве своем и крылатые, и чешуйчатые, если и не вызывают умиления, то как минимум точно у большинства возникает желание поближе их рассмотреть. Однако есть и такие представители царства животных, встреча у абсолютного большинства людей вызывает приступ неконтролируемой паники. Речь идет об арахнидах.

Фото: Freepik

Как ни странно, несмотря на их ужасающий и почти инопланетный внешний вид, находятся энтузиасты, которые с радостью содержат дома пауков. Большинство объявлений предлагает для продажи крупных и мохнатых пауков-птицеедов. Опытные заводчики отмечают спокойный характер пауков, но все же уточняют, что они ядовиты, а посему стоит быть с ними осторожными. Цены на арахнидов варьируются от 750 до 5 тысяч рублей.

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