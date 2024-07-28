Башкирия тонет под кальян

«У природы нет плохой погоды». Даже обрушившиеся на Башкирию ливни и практически повсеместные потопы не стали причиной для уныния. Жизнерадостность и стойкость мужчин из Башкортостана в эти дни, 27–27 июля, поражает весь Рунет. Мужчины подошли креативно к погодным капризам и сняли ролик с характером. Герои клипа, который моментально завирусился в соцсетях, всем своим видом показывают, что контролируют ситуацию. Они вальяжно и спокойно расположились в креслах в затопленной долине и отдыхают в компании кальяна. Место съемки авторы клипа не уточняют.