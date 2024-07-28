mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 июля, 18:08

Published 28 июля, 18:08

Modified 28 июля, 18:11

Updated 28 июля, 18:11

Башкирия тонет под кальян

28 июля 2024, 18:08
Настигшее регион ненастье накрыло жителей осадками и креативом.

«У природы нет плохой погоды». Даже обрушившиеся на Башкирию ливни и практически повсеместные потопы не стали причиной для уныния. Жизнерадостность и стойкость мужчин из Башкортостана в эти дни, 27–27 июля, поражает весь Рунет. Мужчины подошли креативно к погодным капризам и сняли ролик с характером. Герои клипа, который моментально завирусился в соцсетях, всем своим видом показывают, что контролируют ситуацию. Они вальяжно и спокойно расположились в креслах в затопленной долине и отдыхают в компании кальяна. Место съемки авторы клипа не уточняют.

Напомним, ливни обрушились на Башкирию в ночь на пятницу, 26 июля. Из-за сильных осадков и подъема воды в реках пришлось перекрывать движение на трассах. Ситуация на контроле у спасателей.

Как тонет Башкирия
Узнать подробнее
Читайте также:
Погода в Уфе завтра не сулит ничего хорошегоДетей эвакуировали из затопленной базы в БашкирииБаза отдыха оказалась под водой в Башкирии
#Юлия Литвиненко#Общество#Видео#Уфа#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#Россия#Соцсети#Потоп#Спасатели#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Ливни#Контроль#Креатив#Ролик#Жизнерадостность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика