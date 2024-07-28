180 человек в течение 13 часов не могли вылететь из Уфы

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
180 человек вынуждены были более 13 часов ожидать свой авиарейс. Речь идет о самолете авиакомпании Nordwind Airlines, который должен быть выполнить рейс из Уфы в Калининград в воскресенье, 28 июля.
Как пояснили в пресс-службе надзорного органа, вылет задержался из-за того, что самолет слишком поздно прибыл из предыдущего авиарейса.
Отмечается, что авиакомпания, действуя в соответствии с установленными правилами, предоставила пассажирам возможность на время ожидания самолета разместиться в гостинице.
Кроме того, в международный аэропорт Уфы выехал заместитель городского транспортного прокурора. Для пассажиров организовали работу мобильной приемной.