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Published Сегодня, 13:10

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Updated Сегодня, 13:12

180 человек в течение 13 часов не могли вылететь из Уфы

180 человек в течение 13 часов не могли вылететь из Уфы

28 июля 2024, 13:10
Фото: 1MI
Многочасовая задержка авиарейса в Калининград произошла в уфимском аэропорту, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

180 человек вынуждены были более 13 часов ожидать свой авиарейс. Речь идет о самолете авиакомпании Nordwind Airlines, который должен быть выполнить рейс из Уфы в Калининград в воскресенье, 28 июля.

Как пояснили в пресс-службе надзорного органа, вылет задержался из-за того, что самолет слишком поздно прибыл из предыдущего авиарейса.

Отмечается, что авиакомпания, действуя в соответствии с установленными правилами, предоставила пассажирам возможность на время ожидания самолета разместиться в гостинице.

Кроме того, в международный аэропорт Уфы выехал заместитель городского транспортного прокурора. Для пассажиров организовали работу мобильной приемной.

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