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Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Желание разбогатеть привело уфимцев в отдел полиции

Желание разбогатеть привело уфимцев в отдел полиции

27 июля 2024, 04:26
Фото: Изображение Midjourney
Двое жителей Уфы попались в сети мошенников и лишились миллионов рублей

Житель Уфы зарегистрировался на сайте знакомств, чтобы найти там свою любовь, но вместо этого наткнулся на аферистов. Общение с потенциальной возлюбленной с сайта перешло в мессенджер, где мужчина получил перспективное предложение улучшить свое финансовое положение. Для этого он передал более 600 тыс. руб. третьим лицам: перевёл эти деньги на счета «брокеров». Подававшее большие надежды общения на этом прекратилось. Обманутый мужчина обратился в правоохранительные органы.

В то же время в полицию пришла уфимка, передавшая мошенникам в общей сумме 7 млн руб. Женщина, поддавшись на заманчивые обещания трейдеров, набрала кредитов и вкладывала деньги в некие интернет-проекты. Это продолжалось с ноября 2022 года, однако когда она захотела наконец получить деньги, мошенники перестали выходить на связь.

— В итоге вместо баснословной прибыли — банальное уголовное дело о мошенничестве, — констатировали в пресс-службе МВД по РБ.

Напомним, ранее пенсионерка из Уфы перевела 500 тыс. руб. иностранцу, с которым познакомилась в соцсетях. Едва получив деньги, он разорвал с ней все контакты.

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