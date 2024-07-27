Желание разбогатеть привело уфимцев в отдел полиции

Житель Уфы зарегистрировался на сайте знакомств, чтобы найти там свою любовь, но вместо этого наткнулся на аферистов. Общение с потенциальной возлюбленной с сайта перешло в мессенджер, где мужчина получил перспективное предложение улучшить свое финансовое положение. Для этого он передал более 600 тыс. руб. третьим лицам: перевёл эти деньги на счета «брокеров». Подававшее большие надежды общения на этом прекратилось. Обманутый мужчина обратился в правоохранительные органы.