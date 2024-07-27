Ситуацию с ливневым паводком в Башкирии прокомментировали в МЧС

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Придомовые территории и автодороги остаются подтопленными в восьми муниципалитетах Башкортостана. Так, 18 зарегистрированных случаев подтопления находятся на контроле экстренных служб.
В МЧС на данный момент исключают угрозу затопления, однако на случай ухудшения обстановки опорные пункты Главного управления, автобусы и автомобили повышенной проходимости были приведены в режим готовности. Подготовлены пункты временного размещения.
Вместе с тем сотрудники ведомства ведут работу с населением, информируя граждан об опасности, которую несет за собой ливневой паводок. На местах в круглосуточном режиме ведется дежурство.
Напомним, ранее из-за ливневого паводка семья из Абзелиловского района была вынуждена покинуть свой дом. Всего же в зоне подтопления оказались несколько десятков жилых домов и придомовых территорий. Непогода ударила и по другим муниципалитетам. Так, в Белорецком районе водой размыло автомобильную дорогу.