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Ситуацию с ливневым паводком в Башкирии прокомментировали в МЧС

Ситуацию с ливневым паводком в Башкирии прокомментировали в МЧС

27 июля 2024, 07:07
Фото: МЧС по РБ.
От разлива водоемов, вызванного обильными осадками, пострадали восемь муниципалитетов, сообщает пресс-служба ведомства.

Придомовые территории и автодороги остаются подтопленными в восьми муниципалитетах Башкортостана. Так, 18 зарегистрированных случаев подтопления находятся на контроле экстренных служб.

В МЧС на данный момент исключают угрозу затопления, однако на случай ухудшения обстановки опорные пункты Главного управления, автобусы и автомобили повышенной проходимости были приведены в режим готовности. Подготовлены пункты временного размещения.

Вместе с тем сотрудники ведомства ведут работу с населением, информируя граждан об опасности, которую несет за собой ливневой паводок. На местах в круглосуточном режиме ведется дежурство.

Напомним, ранее из-за ливневого паводка семья из Абзелиловского района была вынуждена покинуть свой дом. Всего же в зоне подтопления оказались несколько десятков жилых домов и придомовых территорий. Непогода ударила и по другим муниципалитетам. Так, в Белорецком районе водой размыло автомобильную дорогу.

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