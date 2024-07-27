Ситуацию с ливневым паводком в Башкирии прокомментировали в МЧС

Напомним, ранее из-за ливневого паводка семья из Абзелиловского района была вынуждена покинуть свой дом. Всего же в зоне подтопления оказались несколько десятков жилых домов и придомовых территорий. Непогода ударила и по другим муниципалитетам. Так, в Белорецком районе водой размыло автомобильную дорогу.