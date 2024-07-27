Проезд по Восточному выезду станет бесплатным для некоторых категорий граждан

Кроме того, для отдельных категорий участников дорожного движения предусмотрена скидка на проезд. Так, автомобилисты за рулем транспорта, работающего на газомоторном топливе, смогут оплачивать только половину от стоимости проезда. Скидку получат автомобилисты, чьи ТС не превышают двух метров в высоту и используют его только в личных целях, сообщила и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.