Проезд по Восточному выезду станет бесплатным для некоторых категорий граждан

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Так, право на льготный проезд по платному автодорожному тоннелю получат ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны и специальной военной операции, члены семей погибших участников СВО. Проехать бесплатно также смогут граждане, которые перевозят в салоне авто граждан, вышеуказанных категорий, и автомобилисты за рулем электротранспорта.
Кроме того, для отдельных категорий участников дорожного движения предусмотрена скидка на проезд. Так, автомобилисты за рулем транспорта, работающего на газомоторном топливе, смогут оплачивать только половину от стоимости проезда. Скидку получат автомобилисты, чьи ТС не превышают двух метров в высоту и используют его только в личных целях, сообщила и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.
Отмечается, что льготный проезд будет доступен только для жителей республики, у которых имеется постоянная или временная регистрация. Для того, чтобы получить право на льготы, гражданам необходимо будет подать заявление очно через МФЦ либо в электронном виде, воспользовавшись региональным сайтом государственных и муниципальных услуг.
Напомним, ранее уфимские автомобилисты пришли в ярость от цен на проезд по Восточному выезду. В частности, некоторые водители заплатили за проезд 250 руб. вместо положенных 100. Кроме того, многие остались недовольны автомобильным затором, возникшем на выезде.