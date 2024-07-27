«Остановите Землю — я скачу»: в Башкирии странные развлечения

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Молодежный турнир по хоббихорсингу (вид спорта, представляющий собой «езду» на деревянной палке с лошадиной головой — прим. Mkset) пройдет в рамках международного фестиваля лошадей башкирской породы «Башкорт аты» в конце лета. Проведение форума запланировано на берегу озера Графское 15–16 августа.
Отметим, что кроме необычного занятие для молодежи, в программу фестиваля также включены и более традиционные для башкирского праздника развлечения: турниры по национальной борьбе «Куреш», мас-рестлингу, самбо, перетягиванию каната, конноспортивные состязания и др.
Напомним, ранее общественники обратились в федеральное министерство спорта с требованием не признавать хоббихорсинг официальным видом спорта. В частности, внимание членов общественной организации привлек тот факт, что соревнования по хоббихорсингу включили в программу Игр БРИКС. Так, в ООД «Ветераны России» посчитали данное увлечение молодежи «деструктивным», а также разглядели в нем попытки «стирания грани между человеком и животными».
Ранее Mkset рассказывал о квадробике — еще одном тренде среди молодежи. Квадроберы выполняют различные акробатические элементы, имитируя при этом поведение животных. Делать это положено в маске. Другие атрибуты включают в себя наличие хвоста и перчаток, напоминающих лапы.