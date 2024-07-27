«Остановите Землю — я скачу»: в Башкирии странные развлечения

Напомним, ранее общественники обратились в федеральное министерство спорта с требованием не признавать хоббихорсинг официальным видом спорта. В частности, внимание членов общественной организации привлек тот факт, что соревнования по хоббихорсингу включили в программу Игр БРИКС. Так, в ООД «Ветераны России» посчитали данное увлечение молодежи «деструктивным», а также разглядели в нем попытки «стирания грани между человеком и животными».