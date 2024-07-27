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Posted 27 июля, 07:13

Published 27 июля, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

Башкирия значительно увеличила экспорт семян

Башкирия значительно увеличила экспорт семян

27 июля 2024, 07:13
Фото: 1MI
Башкирия почти в четыре раза увеличила объем экспорта семян для посева, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по республике.

Рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров является целью национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

С начала января до 15 июля этого года Россельхознадзор проверил 205 партий семян зерновых и кормовых культур, подготовленных башкирскими семеноводами Башкирии для экспорта. Суммарный вес экспортированных семян вики, донника, костреца безостого, люцерны, овса, пшеницы, суданской травы, эспарцета, ячменя достиг 4138 тонн. Башкирские семена были отгружены в Беларусь, Германию, Казахстан и Киргизию.

Для сравнения. За аналогичный период 2023 года Башкирия экспортировала более 1122 тонн семян вики, горчицы, донника, люцерны, эспарцета и ячменя.

— Все партии семенного материала прошли в соответствии с требованиями стран — импортеров полный цикл исследований в Башкирской испытательной лаборатории. По результатам фитосанитарных экспертиз карантинные организмы не выявлены, вся продукция соответствует требованиям стран-импортеров, — отметили в управлении Россельхознадзора по Башкирии.
#Андрей Королев#Экономика#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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