Башкирия значительно увеличила экспорт семян

С начала января до 15 июля этого года Россельхознадзор проверил 205 партий семян зерновых и кормовых культур, подготовленных башкирскими семеноводами Башкирии для экспорта. Суммарный вес экспортированных семян вики, донника, костреца безостого, люцерны, овса, пшеницы, суданской травы, эспарцета, ячменя достиг 4138 тонн. Башкирские семена были отгружены в Беларусь, Германию, Казахстан и Киргизию.