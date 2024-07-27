Башкирия значительно увеличила экспорт семян

Posted 27 июля, 07:13
Published 27 июля, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров является целью национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
С начала января до 15 июля этого года Россельхознадзор проверил 205 партий семян зерновых и кормовых культур, подготовленных башкирскими семеноводами Башкирии для экспорта. Суммарный вес экспортированных семян вики, донника, костреца безостого, люцерны, овса, пшеницы, суданской травы, эспарцета, ячменя достиг 4138 тонн. Башкирские семена были отгружены в Беларусь, Германию, Казахстан и Киргизию.
Для сравнения. За аналогичный период 2023 года Башкирия экспортировала более 1122 тонн семян вики, горчицы, донника, люцерны, эспарцета и ячменя.
— Все партии семенного материала прошли в соответствии с требованиями стран — импортеров полный цикл исследований в Башкирской испытательной лаборатории. По результатам фитосанитарных экспертиз карантинные организмы не выявлены, вся продукция соответствует требованиям стран-импортеров, — отметили в управлении Россельхознадзора по Башкирии.