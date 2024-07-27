Башкирия экспортировала в Китай более 1653 тонн рапсового масла

Posted 27 июля, 08:15
Published 27 июля, 08:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Обеспечение роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров является целью национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Отобранные специалистами из 78 флекситанков образцы рапсового масла прошли все необходимые лабораторные экспертизы.
— По результатам исследований в пробах растительного масла опасных организмов не выявлено, — отметили в надзорном ведомстве. — Управлением выданы 78 фитосанитарных сертификатов. Продукция отгружена на экспорт в Китайскую Народную Республику».
Весной этого года чишминский маслоэкстракционный завод экспортировал в Китай 2,5 тысячи тонн рапсового масла, отметили в Россельхознадзоре по Башкирии.