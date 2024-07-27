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Posted 27 июля, 08:15

Published 27 июля, 08:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Башкирия экспортировала в Китай более 1653 тонн рапсового масла

Башкирия экспортировала в Китай более 1653 тонн рапсового масла

27 июля 2024, 08:15
Фото: 1MI
Чишминский маслоэкстракционный завод экспортировал в Китай более 1653 тонн рапсового масла, сообщили в управлении Россельхознадзора по Башкирии.

Обеспечение роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров является целью национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Отобранные специалистами из 78 флекситанков образцы рапсового масла прошли все необходимые лабораторные экспертизы.

— По результатам исследований в пробах растительного масла опасных организмов не выявлено, — отметили в надзорном ведомстве. — Управлением выданы 78 фитосанитарных сертификатов. Продукция отгружена на экспорт в Китайскую Народную Республику».

Весной этого года чишминский маслоэкстракционный завод экспортировал в Китай 2,5 тысячи тонн рапсового масла, отметили в Россельхознадзоре по Башкирии.

#Андрей Королев#Экономика#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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