Вторжение макак: приматы держат в страхе всех жителей тайского города

После отлова животных перевели в специальные загоны, расположенные недалеко от центра города, в которых они будут ждать переселения. Однако в мае ситуация обострилась: оставшиеся на свободе приматы начали собираться в группы и оказывать активное сопротивление. В июне более 30 макак сбежали из клеток, разбрелись по улицам и даже забрались в полицейский участок.