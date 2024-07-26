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Планета макак: приматы пытаются захватить город Лопбури

Вторжение макак: приматы держат в страхе всех жителей тайского города

26 июля 2024, 12:00
Фото: 1MI
Планета макак: приматы пытаются захватить город Лопбури
В одном из азиатских городов настоящее нашествие. С марта 2024 года власти начали вести активный отлов макак-мародёров, которые проявляют агрессию по отношению к жителям и гостям города.

Лопбури — тайский город, который находится в 140 километрах к северу от Бангкока, давно известен своими дикими обезьянами, которые стали местной достопримечательностью. Но в начале 2024 года ситуация резко изменилась: макаки стали вести себя более агрессивно, участились случаи нападения на людей и порчи имущества. Это вынудило власти начать масштабную операцию по отлову приматов.

Отлов животных

На момент начала операции по городу бегало около 2500 макак. Власти создали специальное военное подразделение для борьбы с этими «вредителями». Полицейских снабдили рогатками и транквилизаторами, так как использование боевых или холостых патронов строго запрещено. В первые три дня удалось поймать 23 обезьяны.

Загон для макак

После отлова животных перевели в специальные загоны, расположенные недалеко от центра города, в которых они будут ждать переселения. Однако в мае ситуация обострилась: оставшиеся на свободе приматы начали собираться в группы и оказывать активное сопротивление. В июне более 30 макак сбежали из клеток, разбрелись по улицам и даже забрались в полицейский участок.

Борьба продолжается

Более 50 полицейских пытались поймать сбежавших животных. Против приматов использовали пневматические ружья и машины с подъемным краном, чтобы спустить их с крыш. В итоге более 20 обезьян удалось вернуть в клетки.

На данный момент ситуация в Лопбури остаётся напряженной, но власти и жители не сдаются. Операция по отлову макак продолжается и все надеются на скорейшее восстановление порядка в городе.

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#Ольга Харина#Общество#Животные#Дикое животное#Дикие животные#Отлов бродячих животных#КЦ
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