Вторжение макак: приматы держат в страхе всех жителей тайского города

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Лопбури — тайский город, который находится в 140 километрах к северу от Бангкока, давно известен своими дикими обезьянами, которые стали местной достопримечательностью. Но в начале 2024 года ситуация резко изменилась: макаки стали вести себя более агрессивно, участились случаи нападения на людей и порчи имущества. Это вынудило власти начать масштабную операцию по отлову приматов.
На момент начала операции по городу бегало около 2500 макак. Власти создали специальное военное подразделение для борьбы с этими «вредителями». Полицейских снабдили рогатками и транквилизаторами, так как использование боевых или холостых патронов строго запрещено. В первые три дня удалось поймать 23 обезьяны.
После отлова животных перевели в специальные загоны, расположенные недалеко от центра города, в которых они будут ждать переселения. Однако в мае ситуация обострилась: оставшиеся на свободе приматы начали собираться в группы и оказывать активное сопротивление. В июне более 30 макак сбежали из клеток, разбрелись по улицам и даже забрались в полицейский участок.
Более 50 полицейских пытались поймать сбежавших животных. Против приматов использовали пневматические ружья и машины с подъемным краном, чтобы спустить их с крыш. В итоге более 20 обезьян удалось вернуть в клетки.
На данный момент ситуация в Лопбури остаётся напряженной, но власти и жители не сдаются. Операция по отлову макак продолжается и все надеются на скорейшее восстановление порядка в городе.