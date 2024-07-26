Воры-домушники: почему кошки любят «красть» случайные предметы

Вы когда-нибудь находили у себя дома странные вещи, которые явно не ваши? А живёт ли с вами пушистый любимец, который часто смотрит на вас невинными глазами? Возможно, дело в нём! Узнайте, почему кошки любят тянуть в дом чужие предметы и что именно они предпочитают «красть» по всему миру!

Владельцы котов, особенно те, кто живёт в частных домах, давно привыкли к «подаркам» от своих питомцев в виде мёртвых мышей и птиц. Но что, если вы находите совершенно незнакомые предметы, например, игрушки или детские носки? Это не случайность, а часть загадочного мира кошачьей клептомании. Почему кошки воруют? Исследователи уверены, что такие предметы не являются подарками для хозяев. Кошки по всему миру склонны к сбору мелких предметов. В списке украденного можно найти всё: от носков до резиновых уточек и столовых приборов. Например, кот Чарли из Бристоля принёс домой столько разных вещей, что его хозяйка развесила их снаружи дома, чтобы владельцы могли их забрать. Мотивы пушистых домушников Есть несколько причин, почему пушистые воруют. Во-первых, они могут искать внимания или просто хотят поиграть. Во-вторых, это может быть часть их охотничьих инстинктов. Наконец, кошки могут пытаться просто избавляться от сильно пахнущих предметов на своей территории. Это могут быть как поношенные носки, таки и свежевыстиранные вещи. Как отучить кота воровать? Некоторые исследователи считают, что животных привлекают шерстяные и пластиковые изделия, потому что в них содержится ланолин. Чтобы уменьшить вероятность такого поведения у вашего питомца, постарайтесь убрать подобные предметы в доме и на своем участке. Кроме того, если вы хотите избавиться от этой привычки, попробуйте тихо покидать комнату, когда видите, что он что-то тащит, и убирать этот предмет, когда питомец уходит. Читайте также: Как разнообразить жизнь ваших кошек и котов, если они заскучали Лучшие влажные корма для кошек: что выбрать для своего питомца? Как выбрать собаку, если у вас аллергия?