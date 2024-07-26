Вода в Башкирии прибывает по 5 сантиметров в час

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Помощь экстренных служб потребовалась многодетной семье из деревни Новобалапаново Абзелиловского района. Придомовую территорию их жилища потопило, из-за чего находится там стало проблематично. В настоящий момент семья намерена отправиться к родственникам.
Как отметили в пресс-службе ведомства, уровень воды в протекающей по территории населенного пункта реке Малый Кизил значительно вырос. В течение двух часов вода поднялась на десять см.
Отметим, что это не первый муниципалитет, жители которого пострадали из-за обильных осадков, пришедших в республику в конце рабочей недели. Десятки домов и придомовых территорий оказались в зоне подтопления в Абзелиловском районе. Кроме того, дорога обрушилась в Белорецком районе в результате подмыва грунта, вызванного сильными дождями.