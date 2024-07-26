Вода в Башкирии прибывает по 5 сантиметров в час

Отметим, что это не первый муниципалитет, жители которого пострадали из-за обильных осадков, пришедших в республику в конце рабочей недели. Десятки домов и придомовых территорий оказались в зоне подтопления в Абзелиловском районе. Кроме того, дорога обрушилась в Белорецком районе в результате подмыва грунта, вызванного сильными дождями.