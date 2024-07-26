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Вода в Башкирии прибывает по 5 сантиметров в час

Вода в Башкирии прибывает по 5 сантиметров в час

26 июля 2024, 13:10
Фото: Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.
Дожди, принесенные в республику мощным антициклоном, вынуждают граждан покидать свои жилища, сообщает пресс-служба регионального Госкомитета по ЧС.

Помощь экстренных служб потребовалась многодетной семье из деревни Новобалапаново Абзелиловского района. Придомовую территорию их жилища потопило, из-за чего находится там стало проблематично. В настоящий момент семья намерена отправиться к родственникам.

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Как отметили в пресс-службе ведомства, уровень воды в протекающей по территории населенного пункта реке Малый Кизил значительно вырос. В течение двух часов вода поднялась на десять см.

Отметим, что это не первый муниципалитет, жители которого пострадали из-за обильных осадков, пришедших в республику в конце рабочей недели. Десятки домов и придомовых территорий оказались в зоне подтопления в Абзелиловском районе. Кроме того, дорога обрушилась в Белорецком районе в результате подмыва грунта, вызванного сильными дождями.

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