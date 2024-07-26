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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

В Уфе перевернулась иномарка

В Уфе перевернулась иномарка

26 июля 2024, 10:55
Фото: ГАИ Уфы
Молодой водитель протаранил столб в столице Башкирии, сообщает Госавтоинспекция города.

Инцидент случился на проспекте Салавата Юлаева днём пятницы, 26 июля. По информации ГАИ, 21-летний юноша на Honda Civic потерял управление и наехал на электроопору, после чего автомобиль опрокинулся.

Сам автолюбитель не пострадал, однако ремонт машины теперь точно выйдет в огромную сумму. Известно, что водительское удостоверение и все необходимые документы у парня были.

Фото: ГАИ Уфы
Видео: vk.com
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии на мокрых дорогах произошло сразу два ДТП. Так, под Белорецком женщина на «Логане» вылетела в кювет и разбила машину, но сама уцелела. Авария с более трагичным исходом случилась на дороге между Нефтекамском и Янаулом — в столкновении с «КамАЗом» погиб пассажир легковушки.

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