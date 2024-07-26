В Уфе перевернулась иномарка

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии на мокрых дорогах произошло сразу два ДТП. Так, под Белорецком женщина на «Логане» вылетела в кювет и разбила машину, но сама уцелела. Авария с более трагичным исходом случилась на дороге между Нефтекамском и Янаулом — в столкновении с «КамАЗом» погиб пассажир легковушки.