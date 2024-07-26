В Уфе перевернулась иномарка

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Инцидент случился на проспекте Салавата Юлаева днём пятницы, 26 июля. По информации ГАИ, 21-летний юноша на Honda Civic потерял управление и наехал на электроопору, после чего автомобиль опрокинулся.
Сам автолюбитель не пострадал, однако ремонт машины теперь точно выйдет в огромную сумму. Известно, что водительское удостоверение и все необходимые документы у парня были.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии на мокрых дорогах произошло сразу два ДТП. Так, под Белорецком женщина на «Логане» вылетела в кювет и разбила машину, но сама уцелела. Авария с более трагичным исходом случилась на дороге между Нефтекамском и Янаулом — в столкновении с «КамАЗом» погиб пассажир легковушки.