Уфимец разбил голову 88-летней бабушке

Сам горожанин зашиб пенсионерку ненамеренно — слишком резко распахнул дверь. Однако помогать старушке он не стал — очень сильно опаздывал «по делам» и решил, что сэкономленное время ему важнее. Как ни в чём не бывало, уфимец сел в машину и уехал с места происшествия.