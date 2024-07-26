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Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Уфимец разбил голову 88-летней бабушке

Уфимец разбил голову 88-летней бабушке

26 июля 2024, 12:01
Фото: 1MI
«Торопился очень», — оправдался житель башкирской столицы, сообщает Lenta.ru.

В Уфе мужчина ударил пенсионерку железной дверью, выходя из подъезда, после чего скрылся. Как утверждают родственники пострадавшей, произошёл инцидент на Авроры, 15/1. От удара пожилая женщина рухнула на землю. Чтобы подняться, ей потребовалась помощь прохожих.

Сам горожанин зашиб пенсионерку ненамеренно — слишком резко распахнул дверь. Однако помогать старушке он не стал — очень сильно опаздывал «по делам» и решил, что сэкономленное время ему важнее. Как ни в чём не бывало, уфимец сел в машину и уехал с места происшествия.

Между тем пострадавшую в итоге увезли в больницу. Родственники женщины собираются подавать заявление в полицию.

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