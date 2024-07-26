Уфимец разбил голову 88-летней бабушке

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В Уфе мужчина ударил пенсионерку железной дверью, выходя из подъезда, после чего скрылся. Как утверждают родственники пострадавшей, произошёл инцидент на Авроры, 15/1. От удара пожилая женщина рухнула на землю. Чтобы подняться, ей потребовалась помощь прохожих.
Сам горожанин зашиб пенсионерку ненамеренно — слишком резко распахнул дверь. Однако помогать старушке он не стал — очень сильно опаздывал «по делам» и решил, что сэкономленное время ему важнее. Как ни в чём не бывало, уфимец сел в машину и уехал с места происшествия.
Между тем пострадавшую в итоге увезли в больницу. Родственники женщины собираются подавать заявление в полицию.