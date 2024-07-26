Топ-6 пород: какие кошки популярны в России и мире

Эта порода кошек получила свое название благодаря особенности своего характера и внешности. «Рэгдолла» переводится как «тряпичная кукла», что отражает их особую мягкость и спокойствие. Эти крупные, пушистики действительно обожают быть на руках у своих хозяев, расслабляясь и прижимаясь к ним, словно мягкая игрушка.