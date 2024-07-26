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Published Сегодня, 15:57

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Таксистам в Башкирии уделят особое внимание

Таксистам в Башкирии уделят особое внимание

26 июля 2024, 15:57
Фото: Изображение Midjourney
На дорогах республики продолжается профилактическое мероприятие «Нелегальное такси», сообщил руководитель региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

На дорогах Башкортостана проводятся профилактические мероприятия. В ходе рейдов 26–28 июля сотрудники Госавтоинспекции уделят особое внимание выявлению случаев вождения в нетрезвом виде, вождения без водительского удостоверения, а также нарушения правил регистрации ТС.

Кроме того, на дорогах республики продолжается операция «Такси». Профилактическое мероприятие призвано обеспечить безопасность граждан, пользующихся услугами пассажирского транспорта. Так, у водителей такси проверяют наличие разрешительной документации, а также соответствие транспортных средств условиям безопасной перевозки пассажиров.

Напомним, ранее в Башкортостане задержали сразу нескольких автомобилистов, которые находились за рулем нелегально. Поддельные водительские удостоверения они приобрели через интернет.

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