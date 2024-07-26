Таксистам в Башкирии уделят особое внимание

Кроме того, на дорогах республики продолжается операция «Такси». Профилактическое мероприятие призвано обеспечить безопасность граждан, пользующихся услугами пассажирского транспорта. Так, у водителей такси проверяют наличие разрешительной документации, а также соответствие транспортных средств условиям безопасной перевозки пассажиров.