Таксистам в Башкирии уделят особое внимание

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
На дорогах Башкортостана проводятся профилактические мероприятия. В ходе рейдов 26–28 июля сотрудники Госавтоинспекции уделят особое внимание выявлению случаев вождения в нетрезвом виде, вождения без водительского удостоверения, а также нарушения правил регистрации ТС.
Кроме того, на дорогах республики продолжается операция «Такси». Профилактическое мероприятие призвано обеспечить безопасность граждан, пользующихся услугами пассажирского транспорта. Так, у водителей такси проверяют наличие разрешительной документации, а также соответствие транспортных средств условиям безопасной перевозки пассажиров.
Напомним, ранее в Башкортостане задержали сразу нескольких автомобилистов, которые находились за рулем нелегально. Поддельные водительские удостоверения они приобрели через интернет.