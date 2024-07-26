Спасатели ждут потоп в Стерлитамаке

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Управление гражданской защиты г. Стерлитамака предупреждает жителей о возможном резком подъеме уровня реки Белой и соответственно реки Ашкадар. Причиной этого является обильное количество осадков и сброс воды с Юмагузинского водохранилища.
В связи с этой ситуацией, управление гражданской защиты призывает стерлитамаковцев принять меры предосторожности и принять необходимые меры по сохранению имущества и домашних животных.
— Будьте бдительны и внимательно следите за обстановкой, — обращаются к жителям города представители управления гражданской защиты.
В случае необходимости, обращайтесь в ЕДДС по телефонам: 8(3473) 20-00-45, 20-01-56.
Напомним, что результате обильных осадков, вызванных мощным циклоном, в пятницу, 26 июля, в деревне Озерное Абзелиловского района произошло подтопление 76 придомовых территорий, в которых проживает 195 человек. На месте работают сотрудники МЧС России и другие экстренные службы.