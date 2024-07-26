Спасатели ждут потоп в Стерлитамаке

Напомним, что результате обильных осадков, вызванных мощным циклоном, в пятницу, 26 июля, в деревне Озерное Абзелиловского района произошло подтопление 76 придомовых территорий, в которых проживает 195 человек. На месте работают сотрудники МЧС России и другие экстренные службы.