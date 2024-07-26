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Updated Сегодня, 11:08

Спасатели ждут потоп в Стерлитамаке

Спасатели ждут потоп в Стерлитамаке

26 июля 2024, 11:06
Фото: 1MI
Обильные осадки и сброс воды с Юмагузинского водохранилища могут привести к серьезным подтоплениям в Стерлитамаке, сообщает об этом управление гражданской защиты города.

Управление гражданской защиты г. Стерлитамака предупреждает жителей о возможном резком подъеме уровня реки Белой и соответственно реки Ашкадар. Причиной этого является обильное количество осадков и сброс воды с Юмагузинского водохранилища.

В связи с этой ситуацией, управление гражданской защиты призывает стерлитамаковцев принять меры предосторожности и принять необходимые меры по сохранению имущества и домашних животных.

— Будьте бдительны и внимательно следите за обстановкой, — обращаются к жителям города представители управления гражданской защиты.

В случае необходимости, обращайтесь в ЕДДС по телефонам: 8(3473) 20-00-45, 20-01-56.

Напомним, что результате обильных осадков, вызванных мощным циклоном, в пятницу, 26 июля, в деревне Озерное Абзелиловского района произошло подтопление 76 придомовых территорий, в которых проживает 195 человек. На месте работают сотрудники МЧС России и другие экстренные службы.

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