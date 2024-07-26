РЭО устроил выставку «Зеленый квадрат» на фестивале «Таврида. АРТ»

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что фестиваль «Таврида.АРТ» (16+) стал одной из первых площадок, на которой были показаны работы участников конкурса «Зеленый квадрат». Он особо выделил тот факт, что арт-объекты, посвященные защите окружающей среды, создавались на территории арт-кластера «Таврида». Конкурс позже трансформировался в арт-группу, задачей которой стала популяризация экопривычек и продвижение принципов экономики замкнутого цикла через искусство, а также ознакомление с реформой отрасли обращения с отходами. Буцаев добавил, что впоследствии выставка будет показана на территории других регионов нашей страны. Об этом сообщает newsnn.