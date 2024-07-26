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РЭО устроил выставку «Зеленый квадрат» на фестивале «Таврида. АРТ»

РЭО устроил выставку «Зеленый квадрат» на фестивале «Таврида. АРТ»

26 июля 2024, 15:07
Фото: РЭО
На выставке, организованной Российским экологическим оператором (РЭО), представлены 32 работы финалистов конкурса «Зеленый квадрат» (16+). Арт-объекты созданы из вторсырья, а их темой является защита окружающей среды.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что фестиваль «Таврида.АРТ» (16+) стал одной из первых площадок, на которой были показаны работы участников конкурса «Зеленый квадрат». Он особо выделил тот факт, что арт-объекты, посвященные защите окружающей среды, создавались на территории арт-кластера «Таврида». Конкурс позже трансформировался в арт-группу, задачей которой стала популяризация экопривычек и продвижение принципов экономики замкнутого цикла через искусство, а также ознакомление с реформой отрасли обращения с отходами. Буцаев добавил, что впоследствии выставка будет показана на территории других регионов нашей страны. Об этом сообщает newsnn.

Конкурс «Зеленый квадрат» был организован РЭО совместно с арт-кластером «Таврида» перед Всемирным фестивалем молодежи в Сочи, который прошел в этом году. В рамках конкурса художники со всей страны создавали арт-объекты из отходов и вторсырья. Всего было рассмотрено 53 концепта, 32 их которых вышли в финал. 16 лучших арт-объектов были показаны на фестивале в Сочи.

РЭО также является генеральным экологическим партнером фестиваля «Таврида.АРТ», проходящего в Республике Крым с 26 по 28 июля текущего года. В рамках фестиваля проводятся разнообразные лекции, мастер-классы и экоактивности. Также на территории организован раздельный сбор мусора.

#Алина Бурова
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