РЭО устроил выставку «Зеленый квадрат» на фестивале «Таврида. АРТ»

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что фестиваль «Таврида.АРТ» (16+) стал одной из первых площадок, на которой были показаны работы участников конкурса «Зеленый квадрат». Он особо выделил тот факт, что арт-объекты, посвященные защите окружающей среды, создавались на территории арт-кластера «Таврида». Конкурс позже трансформировался в арт-группу, задачей которой стала популяризация экопривычек и продвижение принципов экономики замкнутого цикла через искусство, а также ознакомление с реформой отрасли обращения с отходами. Буцаев добавил, что впоследствии выставка будет показана на территории других регионов нашей страны. Об этом сообщает newsnn.
Конкурс «Зеленый квадрат» был организован РЭО совместно с арт-кластером «Таврида» перед Всемирным фестивалем молодежи в Сочи, который прошел в этом году. В рамках конкурса художники со всей страны создавали арт-объекты из отходов и вторсырья. Всего было рассмотрено 53 концепта, 32 их которых вышли в финал. 16 лучших арт-объектов были показаны на фестивале в Сочи.
РЭО также является генеральным экологическим партнером фестиваля «Таврида.АРТ», проходящего в Республике Крым с 26 по 28 июля текущего года. В рамках фестиваля проводятся разнообразные лекции, мастер-классы и экоактивности. Также на территории организован раздельный сбор мусора.