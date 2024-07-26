Прививки для кошек: какие обязательны, а какие — нет

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Для многих владельцев домашних животных вакцинация котят кажется чем-то ненужным и сложным. Однако, как показывает практика, прививки не только спасают жизни питомцам, но и частично защищают их владельцев.
Вакцинация — процесс введения в организм животного ослабленных или убитых возбудителей болезней для стимуляции иммунной системы, которая затем вырабатывает антитела. Антитела — это защитные белки, которые помогают организму бороться с настоящими инфекциями. Если ваш котенок встретится с реальным вирусом, его иммунная система уже будет готова дать отпор.
— Прививки служат для предотвращения инфекционных заболеваний, некоторые из которых представляют значительную угрозу не только для здоровья самих кошек, но и для здоровья людей, — говорит ветеринар Дмитрий Челночников.
Существует несколько опасных заболеваний, от которых необходимо прививать котят:
— Прививку против данного заболевания рекомендуется проводить всем кошкам, независимо от того, выходят ли они на улицу или проживают исключительно в квартире, — подчеркивает ветеринар Дмитрий Челночников.
Вакцинация проводится по определенной схеме.
|Возраст
|Что включает
|Препараты
|Ревакцинация
|Первая прививка
|8-12 недель.
|Вакцинация против панлейкопении (кошачья чумка), калицивироза и ринотрахеита.
|Комплексные вакцины, такие как Мультифел, Nobivac Tricat.
|Через 14-28 дней после первой прививки
|Прививка от бешенства
|12 недель.
|Вакцинация против бешенства
|Nobivac Rabies, Rabigen Mono и другие
|Дополнительные прививки
|16 недель
|Вакцинация против микроспории (стригущий лишай), вирусного перитонита и хламидиоза.
|Мультифел-4, Квадрикат и другие.
Важно, чтобы животное было абсолютно здоровым на момент прививки. За 10 дней до процедуры необходимо провести дегельминтизацию и обработку от блох.
На рынке существует множество вакцин, но наиболее популярными являются:
За 10-14 дней до вакцинации необходимо провести обработку от глистов и блох. За несколько дней до процедуры изолируйте кота от других животных, чтобы минимизировать риск заражения инфекциями. В день вакцинации питомец должен быть полностью здоровым, активным и иметь хороший аппетит.
|Когда
|Что включает
|Препараты
|Ежегодная ревакцинация
|через 12 месяцев после последней прививки.
|Комплексные вакцины, такие как Мультифел-4, Nobivac Tricat и другие.
|Комплексные вакцины, такие как Мультифел, Nobivac Tricat.
|Дополнительные прививки
|Ежегодно или по мере необходимости, в зависимости от образа жизни и состояния здоровья кошки.
|Вакцинация против микроспории, вирусного перитонита и хламидиоза.
|Соответствующие вакцины, рекомендованные ветеринаром.
Как и любая медицинская процедура, вакцинация может вызвать ряд побочных эффектов. Наиболее распространенные из них:
Эти симптомы обычно проходят в течение первого дня после вакцинации. Если они сохраняются дольше, необходимо показать котенка ветеринару.
После вакцинации кота необходимо держать дома и не пускать на улицу в течение 10 дней, а также избегать контакта с другими животными. Важно создать спокойную обстановку, поддерживать комфортную температуру и обеспечить сбалансированный рацион. Если у питомца возникнут побочные эффекты, необходимо немедленно обратиться к ветеринару.
Вакцинацию не следует проводить, если: