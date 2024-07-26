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Прививки для кошек: какие обязательны, а какие — нет

Прививки для кошек: какие обязательны, а какие — нет

26 июля 2024, 13:00
Фото: Изображение Midjourney
Прививки для кошек: какие обязательны, а какие — нет
Многие владельцы кошек считают, что если их питомец не выходит из дома, то вакцинация ему не нужна. Однако, это далеко не так. Даже в домашних условиях котенок может заразиться серьезными заболеваниями. Какие прививки необходимо делать и почему это так важно — давайте разберемся.

Для многих владельцев домашних животных вакцинация котят кажется чем-то ненужным и сложным. Однако, как показывает практика, прививки не только спасают жизни питомцам, но и частично защищают их владельцев.

Почему вакцинация необходима?

Вакцинация — процесс введения в организм животного ослабленных или убитых возбудителей болезней для стимуляции иммунной системы, которая затем вырабатывает антитела. Антитела — это защитные белки, которые помогают организму бороться с настоящими инфекциями. Если ваш котенок встретится с реальным вирусом, его иммунная система уже будет готова дать отпор.

— Прививки служат для предотвращения инфекционных заболеваний, некоторые из которых представляют значительную угрозу не только для здоровья самих кошек, но и для здоровья людей, — говорит ветеринар Дмитрий Челночников.

Основные заболевания, от которых защищают прививки

Существует несколько опасных заболеваний, от которых необходимо прививать котят:

  • Бешенство — очень страшная болезнь, которую можно получить от укуса или царапины больной кошки или другого животного. Она опасна не только для кошек, но и для людей. Ветеринары утверждают, что если котенок привит, то в случае укуса бешеного животного он будет меньше угрозой для своих хозяев.
  • Панлейкопения (кошачья чумка) — вирусная болезнь, которая атакует желудок, кишки и костный мозг. Она может вызвать сильную диарею, рвоту и часто заканчивается смертью.
  • Кальцивироз — вирус, который поражает дыхательные пути и ротовую полость, вызывая язвы и серьезные проблемы со здоровьем.
  • Ринотрахеит — болезнь, вызванная герпесвирусом, который поражает дыхательные пути и глаза.
— Прививку против данного заболевания рекомендуется проводить всем кошкам, независимо от того, выходят ли они на улицу или проживают исключительно в квартире, — подчеркивает ветеринар Дмитрий Челночников.
График вакцинации котятГрафик вакцинации котят
График вакцинации котят
Фото: Изображение Midjourney

График вакцинации котят

Вакцинация проводится по определенной схеме.

  Возраст Что включает Препараты Ревакцинация
Первая прививка 8-12 недель. Вакцинация против панлейкопении (кошачья чумка), калицивироза и ринотрахеита. Комплексные вакцины, такие как Мультифел, Nobivac Tricat. Через 14-28 дней после первой прививки
Прививка от бешенства 12 недель. Вакцинация против бешенства Nobivac Rabies, Rabigen Mono и другие  
Дополнительные прививки 16 недель Вакцинация против микроспории (стригущий лишай), вирусного перитонита и хламидиоза. Мультифел-4, Квадрикат и другие.  

Важно, чтобы животное было абсолютно здоровым на момент прививки. За 10 дней до процедуры необходимо провести дегельминтизацию и обработку от блох.

О препаратах

На рынке существует множество вакцин, но наиболее популярными являются:

  • Мультифел-4 (Россия): комплексная вакцина, которая защищает от нескольких заболеваний одновременно.
  • Nobivac Tricat (Нидерланды): защищает от ринотрахеита, кальцивироза и панлейкопении.
  • Fel-O-Vax (США): также комплексная вакцина, которая включает защиту от нескольких вирусов.

График вакцинации взрослых кошек

За 10-14 дней до вакцинации необходимо провести обработку от глистов и блох. За несколько дней до процедуры изолируйте кота от других животных, чтобы минимизировать риск заражения инфекциями. В день вакцинации питомец должен быть полностью здоровым, активным и иметь хороший аппетит.

  Когда Что включает Препараты
Ежегодная ревакцинация через 12 месяцев после последней прививки. Комплексные вакцины, такие как Мультифел-4, Nobivac Tricat и другие. Комплексные вакцины, такие как Мультифел, Nobivac Tricat.
Дополнительные прививки Ежегодно или по мере необходимости, в зависимости от образа жизни и состояния здоровья кошки. Вакцинация против микроспории, вирусного перитонита и хламидиоза. Соответствующие вакцины, рекомендованные ветеринаром.
Возможные осложнения после прививкиВозможные осложнения после прививки
Возможные осложнения после прививки
Фото: Изображение Midjourney

Возможные осложнения после прививки

Как и любая медицинская процедура, вакцинация может вызвать ряд побочных эффектов. Наиболее распространенные из них:

  • Сонливость
  • Единоразовая рвота или диарея
  • Кратковременная потеря аппетита
  • Вялость
  • Повышение температуры тела

Эти симптомы обычно проходят в течение первого дня после вакцинации. Если они сохраняются дольше, необходимо показать котенка ветеринару.

Уход за питомцем после вакцинации

После вакцинации кота необходимо держать дома и не пускать на улицу в течение 10 дней, а также избегать контакта с другими животными. Важно создать спокойную обстановку, поддерживать комфортную температуру и обеспечить сбалансированный рацион. Если у питомца возникнут побочные эффекты, необходимо немедленно обратиться к ветеринару.

Противопоказания для вакцинации

Вакцинацию не следует проводить, если:

  • Котенок младше 8 недель
  • Животное ослаблено или истощено
  • Обострились хронические заболевания
  • Выявлены инфекционные процессы
  • Кошка беременная или кормит котят
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#Ольга Харина#Общество#Домашние животные#Животные#Кошки#Кошка#КЦ
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