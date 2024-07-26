Прививки для кошек: какие обязательны, а какие — нет

Многие владельцы кошек считают, что если их питомец не выходит из дома, то вакцинация ему не нужна. Однако, это далеко не так. Даже в домашних условиях котенок может заразиться серьезными заболеваниями. Какие прививки необходимо делать и почему это так важно — давайте разберемся.

Для многих владельцев домашних животных вакцинация котят кажется чем-то ненужным и сложным. Однако, как показывает практика, прививки не только спасают жизни питомцам, но и частично защищают их владельцев. Почему вакцинация необходима? Вакцинация — процесс введения в организм животного ослабленных или убитых возбудителей болезней для стимуляции иммунной системы, которая затем вырабатывает антитела. Антитела — это защитные белки, которые помогают организму бороться с настоящими инфекциями. Если ваш котенок встретится с реальным вирусом, его иммунная система уже будет готова дать отпор. — Прививки служат для предотвращения инфекционных заболеваний, некоторые из которых представляют значительную угрозу не только для здоровья самих кошек, но и для здоровья людей, — говорит ветеринар Дмитрий Челночников. Основные заболевания, от которых защищают прививки Существует несколько опасных заболеваний, от которых необходимо прививать котят: Бешенство — очень страшная болезнь, которую можно получить от укуса или царапины больной кошки или другого животного. Она опасна не только для кошек, но и для людей. Ветеринары утверждают, что если котенок привит, то в случае укуса бешеного животного он будет меньше угрозой для своих хозяев.

— очень страшная болезнь, которую можно получить от укуса или царапины больной кошки или другого животного. Она опасна не только для кошек, но и для людей. Ветеринары утверждают, что если котенок привит, то в случае укуса бешеного животного он будет меньше угрозой для своих хозяев. Панлейкопения (кошачья чумка) — вирусная болезнь, которая атакует желудок, кишки и костный мозг. Она может вызвать сильную диарею, рвоту и часто заканчивается смертью.

— вирусная болезнь, которая атакует желудок, кишки и костный мозг. Она может вызвать сильную диарею, рвоту и часто заканчивается смертью. Кальцивироз — вирус, который поражает дыхательные пути и ротовую полость, вызывая язвы и серьезные проблемы со здоровьем.

— вирус, который поражает дыхательные пути и ротовую полость, вызывая язвы и серьезные проблемы со здоровьем. Ринотрахеит — болезнь, вызванная герпесвирусом, который поражает дыхательные пути и глаза. — Прививку против данного заболевания рекомендуется проводить всем кошкам, независимо от того, выходят ли они на улицу или проживают исключительно в квартире, — подчеркивает ветеринар Дмитрий Челночников. График вакцинации котят Фото: Изображение Midjourney График вакцинации котят Вакцинация проводится по определенной схеме. Возраст Что включает Препараты Ревакцинация Первая прививка 8-12 недель. Вакцинация против панлейкопении (кошачья чумка), калицивироза и ринотрахеита. Комплексные вакцины, такие как Мультифел, Nobivac Tricat. Через 14-28 дней после первой прививки Прививка от бешенства 12 недель. Вакцинация против бешенства Nobivac Rabies, Rabigen Mono и другие Дополнительные прививки 16 недель Вакцинация против микроспории (стригущий лишай), вирусного перитонита и хламидиоза. Мультифел-4, Квадрикат и другие. Важно, чтобы животное было абсолютно здоровым на момент прививки. За 10 дней до процедуры необходимо провести дегельминтизацию и обработку от блох. О препаратах На рынке существует множество вакцин, но наиболее популярными являются: Мультифел-4 (Россия): к омплексная вакцина, которая защищает от нескольких заболеваний одновременно.

омплексная вакцина, которая защищает от нескольких заболеваний одновременно. Nobivac Tricat (Нидерланды): защищает от ринотрахеита, кальцивироза и панлейкопении.

защищает от ринотрахеита, кальцивироза и панлейкопении. Fel-O-Vax (США): также комплексная вакцина, которая включает защиту от нескольких вирусов. График вакцинации взрослых кошек За 10-14 дней до вакцинации необходимо провести обработку от глистов и блох. За несколько дней до процедуры изолируйте кота от других животных, чтобы минимизировать риск заражения инфекциями. В день вакцинации питомец должен быть полностью здоровым, активным и иметь хороший аппетит. Когда Что включает Препараты Ежегодная ревакцинация через 12 месяцев после последней прививки. Комплексные вакцины, такие как Мультифел-4, Nobivac Tricat и другие. Комплексные вакцины, такие как Мультифел, Nobivac Tricat. Дополнительные прививки Ежегодно или по мере необходимости, в зависимости от образа жизни и состояния здоровья кошки. Вакцинация против микроспории, вирусного перитонита и хламидиоза. Соответствующие вакцины, рекомендованные ветеринаром. Возможные осложнения после прививки Фото: Изображение Midjourney Возможные осложнения после прививки Как и любая медицинская процедура, вакцинация может вызвать ряд побочных эффектов. Наиболее распространенные из них: Сонливость

Единоразовая рвота или диарея

Кратковременная потеря аппетита

Вялость

Повышение температуры тела Эти симптомы обычно проходят в течение первого дня после вакцинации. Если они сохраняются дольше, необходимо показать котенка ветеринару. Уход за питомцем после вакцинации После вакцинации кота необходимо держать дома и не пускать на улицу в течение 10 дней, а также избегать контакта с другими животными. Важно создать спокойную обстановку, поддерживать комфортную температуру и обеспечить сбалансированный рацион. Если у питомца возникнут побочные эффекты, необходимо немедленно обратиться к ветеринару. Противопоказания для вакцинации Вакцинацию не следует проводить, если: Котенок младше 8 недель

Животное ослаблено или истощено

Обострились хронические заболевания

Выявлены инфекционные процессы

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