Погода на август в Башкирии путает планы

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Аномально холодная температура воздуха должна отступить из Башкирии к 30 июля, гласит прогноз башкортостанского управления Гидрометцентра, после этого показатели термометров вернутся к норме. Количество осадков, утверждают специалисты, также будет близким к среднегодовым значениям.
Синоптики «Яндекс Погоды» предварительно обещают относительно тёплый август и умеренное количество осадков. Средняя дневная температура, если верить синоптикам, составит 22°С.
— В среднем в августе в Башкортостане 11 ясных, 11 с переменной облачностью, 8 дождливых и 1 пасмурный день, — гласит прогноз.
Между тем данные «Гисметео» о погоде в Уфе говорят о том, что месяц будет довольно дождливым, особенно в первые дни.