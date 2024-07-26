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Published Сегодня, 06:09

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Updated Сегодня, 07:52

Погода на август в Башкирии путает планы

Погода на август в Башкирии путает планы

26 июля 2024, 06:09
Фото: Изображение Midjourney
Стало известно, что приготовил последний месяц лета жителям региона.

Аномально холодная температура воздуха должна отступить из Башкирии к 30 июля, гласит прогноз башкортостанского управления Гидрометцентра, после этого показатели термометров вернутся к норме. Количество осадков, утверждают специалисты, также будет близким к среднегодовым значениям.

Синоптики «Яндекс Погоды» предварительно обещают относительно тёплый август и умеренное количество осадков. Средняя дневная температура, если верить синоптикам, составит 22°С.

— В среднем в августе в Башкортостане 11 ясных, 11 с переменной облачностью, 8 дождливых и 1 пасмурный день, — гласит прогноз.

Между тем данные «Гисметео» о погоде в Уфе говорят о том, что месяц будет довольно дождливым, особенно в первые дни.

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