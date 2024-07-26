На мокрой дороге в Башкирии разбиралась легковушка: есть погибший

Пассажир легковушки скончался на месте практически сразу — прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать его смерть. Водителю повезло больше — его с травмами увезли в больницу. Машинист большегруза не пострадал. Обстоятельства ДТП сейчас уточняются. На месте работают оперативные службы.