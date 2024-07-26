На мокрой дороге в Башкирии разбиралась легковушка: есть погибший

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Трагический инцидент произошёл на трассе вблизи села Никольское. Молодой водитель на Renault Logan врезался во встречный «КамАЗ» — как объяснил 21-летний автолюбитель, не смог справиться с управлением.
Пассажир легковушки скончался на месте практически сразу — прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать его смерть. Водителю повезло больше — его с травмами увезли в больницу. Машинист большегруза не пострадал. Обстоятельства ДТП сейчас уточняются. На месте работают оперативные службы.
Ранее погодные условия привели к ДТП в Белорецком районе. Там женщина за рулём иномарки вылетела со скользкой дороги в кювет, но выжила.