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На мокрой дороге в Башкирии разбиралась легковушка: есть погибший

На мокрой дороге в Башкирии разбиралась легковушка: есть погибший

26 июля 2024, 08:46
Фото: ГАИ РБ
Смертельная авария случилась в пятницу, 26 июля, в Янаульском районе Башкортостана, сообщили в ГАИ республики.

Трагический инцидент произошёл на трассе вблизи села Никольское. Молодой водитель на Renault Logan врезался во встречный «КамАЗ» — как объяснил 21-летний автолюбитель, не смог справиться с управлением.

Пассажир легковушки скончался на месте практически сразу — прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать его смерть. Водителю повезло больше — его с травмами увезли в больницу. Машинист большегруза не пострадал. Обстоятельства ДТП сейчас уточняются. На месте работают оперативные службы.

Ранее погодные условия привели к ДТП в Белорецком районе. Там женщина за рулём иномарки вылетела со скользкой дороги в кювет, но выжила.

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