Карликовые кролики: стоит ли заводить маленьких пушистиков?

Важно учитывать, что кролики, как и любые другие животные, нуждаются в социализации. Чем больше времени вы проведете с вашим питомцем, тем быстрее он привыкнет к вам и вашей семье. Однако, будьте готовы к тому, что зверьки могут быть менее терпимыми к вам и более склонными к агрессии, чем их крупные собратья.