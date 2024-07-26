Как тонет Башкирия

С июлем, кажется, всё ясно — но стоит ли ждать возвращения летней погоды в августе? Синоптики, увы, публикуют не самые утешительные прогнозы — большая часть месяца, если верить метеорологам, будет облачной или пасмурной. Тем не менее, ясная и сухая погода всё же ещё будет — «Яндекс Погода» обещает 11 солнечных дней, столько же — с переменной облачностью, а также восемь дождливых и один пасмурный. Отметим, что прогноз этот даётся на основе усреднённых данных последних лет. Башгидрометцентр же тем временем уверяет, что количество осадков в последний месяц лета будет близким к среднегодовым значениям.