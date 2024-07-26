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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Как тонет Башкирия

Как тонет Башкирия

26 июля 2024, 15:07
Фото: МЧС
Настоящее бедствие устроила в регионе ненастная погода. Обильные дожди топят жилые участки, дороги и даже смывает мосты. От града и сильного ветра страдают сотни садоводов, хозяйствам которых и так пришлось несладко из-за резко ударивших майских холодов.

По данным башкортостанского управления Гидрометцентра, аномальные температуры в республике стоят с 21 июля — при этом рекордно низкие показатели на термометрах будут наблюдаться ещё как минимум до конца месяца.

«Ситуация напоминает весенний паводок»

Так, 22 июля мощный ливень размыл и уничтожил мост в Ермекеевском районе региона. Затоплены оказались восемь участков у пятнадцати человек.

В тот же день гараж и несколько домов подтопило в Туймазах. Под водой оказались также многие улицы города. Автомобилистам приходилось выталкивать свои машины из воды, а пешеходам было страшно выходить на улицы — боялись, что их попросту смоет.

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Ещё хуже пришлось автолюбителям в Илишевском районе — там крупный град, устеливший «сугробами» всё вокруг, повредил многие автомобили. Пострадали от осадков и огороды — белые «булыжники» поломали теплицы, растения, хрупкие постройки, крыши и декоративные элементы.

Продолжилось ненастье и 23 июля. Соцсети заполонили кадры очевидцев, делившихся о последствиях града. В остальном, дни 23-24 июля выдались относительно спокойными.

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С новой силой стихия разбушевалась 25 июля. Дождевыми водами затопило целый карьер — рудник «Юбилейный». Руководству пришлось срочно эвакуировать сотрудников, из месторождения принялись выкачивать воду.

В то же время дожди затопили несколько участков дорог в Баймакском районе. Тем не менее там серьёзных затруднений для автолюбителей не возникло. Множество садов подтопило в Сибае, где спасателям пришлось вызволять пенсионера, оказавшего отрезанным от всех дорог из-за воды.

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Потопы в регионе продолжились и 26 июля. За утро подтоплены оказались 76 участков в Абзелиловском районе. Кроме того, из-за дождей пришлось закрыть дорогу от деревни Озёрное до Кусимовского родника — по этой трассе пролегают автобусные маршруты до водоёма Якты-Куль. Движение перекрыли и на автодороге Мещегарово — Мурсалимкино.

Уже днём водой размыло дорогу в Белорецком районе. Закрыть трассу при этом не стали, но попросили водителей быть максимально осторожными. В Абзелиловском районе тем временем помощь экстренных служб потребовалась многодетной семье — с затопленного участка их доставали спасатели.

Кроме того, на фоне обильных осадков подмыло мост через реку Бешаке и дорогу от Старосубхангулово до деревни Саргая. Пятерым туристам понадобилась помощь 112 — вода заблокировала их на противоположном от дороги берегу реки.

Вместе с этим серьёзные подтопления уже спрогнозировали в Стерлитамаке — вода в город стала прибывать с большой скоростью из-за сброса воды с Юмагузинского водохранилища. Спасатели указывали на то, что ситуация с подтоплениями в Башкирии стала напоминать период весеннего половодья.

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Вот оно какое — наше лето

Учитывая не самый оптимистичный прогноз на август, многие жители Башкирии уже потеряли надежды на возвращение прежней жары. Стоит напомнить, что и началось время года в республике не самым лучшим образом — весной довольно рано потеплело и наступили летние температуры, однако позже резко ударили холода, державшиеся до самого конца мая.

Горожане жаловались на слишком раннее окончание отопительного сезона, а огороды садоводов оказались под серьёзной угрозой — многие уже весной поняли: хорошего урожая в этом году не будет.

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Какой будет погода в августе

С июлем, кажется, всё ясно — но стоит ли ждать возвращения летней погоды в августе? Синоптики, увы, публикуют не самые утешительные прогнозы — большая часть месяца, если верить метеорологам, будет облачной или пасмурной. Тем не менее, ясная и сухая погода всё же ещё будет — «Яндекс Погода» обещает 11 солнечных дней, столько же — с переменной облачностью, а также восемь дождливых и один пасмурный. Отметим, что прогноз этот даётся на основе усреднённых данных последних лет. Башгидрометцентр же тем временем уверяет, что количество осадков в последний месяц лета будет близким к среднегодовым значениям.

Сервис World Weather утверждает, что в 2022 году средняя дневная температура в августе на территории республики составляла +27°C. Дождливых дней было три, облачных — 13, ясных — 15.

Там же имеются данные об августе 2023 года в Башкортостане. Осадки тогда лили шесть дней, при этом облачных дней — 14 суток — было больше, чем ясных. Солнечных деньков в августе выдалось 11. Среднемесячная температура воздуха в дневное время же оказалась ниже прошлогодней и составляла +24°C.

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