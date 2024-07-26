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Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Как правильно перевозить в машине домашних животных

Как правильно перевозить в машине собак и кошек

26 июля 2024, 12:30
Фото: 1MI
Как правильно перевозить в машине домашних животных
Предстоит долгожданный отпуск или вы планируете переезд? Как бы там ни было, если у вас есть питомцы, вопрос их транспортировки становится первостепенным. Как сделать так, чтобы поездка на автомобиле прошла комфортно и безопасно для всех участников?

Перевозка животных в машине — это не просто посадить питомца на заднее сиденье и отправиться в путь. Существует множество нюансов, которые помогут сделать путешествие безопасным как для вас, так и для вашего четвероногого друга. Как же правильно подготовиться к такой поездке?

Подготовка в переезду с домашним животным

Собаки

Собаки, особенно щенки, могут испытывать страх перед автомобилем. Начните приучать питомца к машине постепенно. Первые поездки должны быть короткими и приятными. Например, съездите в парк или на природу. Важно, чтобы четырехлапый ассоциировала поездку с чем-то положительным.

Разместите животное на заднем сиденье, используя специальный ремень безопасности или транспортировочную клетку. Это поможет предотвратить травмы при резком торможении. Не забывайте делать остановки каждые 3-4 часа, чтобы питомец мог размяться и попить воды.

Кошка

Кошки, как правило, менее спокойно относятся к поездкам. Для них важно создать уютное и безопасное пространство. Используйте просторную переноску, в которую можно положить мягкую подстилку и любимые игрушки. Постепенно приучайте любимца к переноске, чтобы она не ассоциировала её только с визитами к ветеринару.

Перед поездкой можно использовать успокоительные средства, но только после консультации с ветеринаром. Важно помнить, что пушистики могут перегреваться, поэтому никогда не оставляйте их в закрытой машине на солнце.

Кошки, как правило, менее спокойно относятся к поездкам.Кошки, как правило, менее спокойно относятся к поездкам.
Кошки, как правило, менее спокойно относятся к поездкам.
Фото: 1MI

В пути

Независимо от того, кого вы перевозите, делайте остановки каждые 3-4 часа. Это позволит животному размяться и справить нужду. Не забывайте давать воду и легкие перекусы. Важно помнить, что зверей, как и людей, может укачивать в машине.

Как избежать стрессовых ситуаций

Старайтесь двигаться без резких движений и громких звуков, которые могут напугать вашего питомца. Если у вас собака, разместите её так, чтобы она могла видеть вас. Это поможет ей чувствовать себя спокойнее. Кошек лучше перевозить в переноске, которая надежно закреплена на сиденье.

Поводок, ошейник и намордник (если это собака) также пригодятся для остановок и прогулок.Поводок, ошейник и намордник (если это собака) также пригодятся для остановок и прогулок.
Поводок, ошейник и намордник (если это собака) также пригодятся для остановок и прогулок.
Фото: 1MI

Пакуем чемодан для питомца

Не забудьте взять с собой всё необходимое: миска для воды и еды, запас корма, любимые игрушки и подстилка помогут создать комфортную атмосферу в дороге. Поводок, ошейник и намордник (если это собака) также пригодятся для остановок и прогулок.

Аптечка для животного должна содержать: перекись водорода, бинты, анальгетики, средства от насекомых и препараты от укачивания. Не забудьте надеть на любимца ошейник с адресником. Это поможет вернуть питомца, если он вдруг потеряется.

Меры предосторожности

  1. Перед тем как отправиться в путешествие, убедитесь, что ваш питомец привит и имеет все необходимые документы. Это особенно важно, если вы планируете пересекать границу.
  2. Никогда не оставляйте животное в закрытой машине на жаре. Даже приоткрытые окна не спасут от перегрева. Если вам нужно ненадолго выйти из машины, возьмите питомца с собой или оставьте его в тени с достаточным количеством воды.
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#Ольга Харина#Общество#Животные#Собаки#Живая природа#Собака#Кошки#Кошка#Спасение животных#КЦ
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