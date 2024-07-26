Как правильно перевозить в машине собак и кошек

Предстоит долгожданный отпуск или вы планируете переезд? Как бы там ни было, если у вас есть питомцы, вопрос их транспортировки становится первостепенным. Как сделать так, чтобы поездка на автомобиле прошла комфортно и безопасно для всех участников?

Перевозка животных в машине — это не просто посадить питомца на заднее сиденье и отправиться в путь. Существует множество нюансов, которые помогут сделать путешествие безопасным как для вас, так и для вашего четвероногого друга. Как же правильно подготовиться к такой поездке? Подготовка в переезду с домашним животным Собаки Собаки, особенно щенки, могут испытывать страх перед автомобилем. Начните приучать питомца к машине постепенно. Первые поездки должны быть короткими и приятными. Например, съездите в парк или на природу. Важно, чтобы четырехлапый ассоциировала поездку с чем-то положительным. Разместите животное на заднем сиденье, используя специальный ремень безопасности или транспортировочную клетку. Это поможет предотвратить травмы при резком торможении. Не забывайте делать остановки каждые 3-4 часа, чтобы питомец мог размяться и попить воды. Кошка Кошки, как правило, менее спокойно относятся к поездкам. Для них важно создать уютное и безопасное пространство. Используйте просторную переноску, в которую можно положить мягкую подстилку и любимые игрушки. Постепенно приучайте любимца к переноске, чтобы она не ассоциировала её только с визитами к ветеринару. Перед поездкой можно использовать успокоительные средства, но только после консультации с ветеринаром. Важно помнить, что пушистики могут перегреваться, поэтому никогда не оставляйте их в закрытой машине на солнце. Кошки, как правило, менее спокойно относятся к поездкам. Фото: 1MI В пути Независимо от того, кого вы перевозите, делайте остановки каждые 3-4 часа. Это позволит животному размяться и справить нужду. Не забывайте давать воду и легкие перекусы. Важно помнить, что зверей, как и людей, может укачивать в машине. Как избежать стрессовых ситуаций Старайтесь двигаться без резких движений и громких звуков, которые могут напугать вашего питомца. Если у вас собака, разместите её так, чтобы она могла видеть вас. Это поможет ей чувствовать себя спокойнее. Кошек лучше перевозить в переноске, которая надежно закреплена на сиденье. Поводок, ошейник и намордник (если это собака) также пригодятся для остановок и прогулок. Фото: 1MI Пакуем чемодан для питомца Не забудьте взять с собой всё необходимое: миска для воды и еды, запас корма, любимые игрушки и подстилка помогут создать комфортную атмосферу в дороге. Поводок, ошейник и намордник (если это собака) также пригодятся для остановок и прогулок. Аптечка для животного должна содержать: перекись водорода, бинты, анальгетики, средства от насекомых и препараты от укачивания. Не забудьте надеть на любимца ошейник с адресником. Это поможет вернуть питомца, если он вдруг потеряется. Меры предосторожности Перед тем как отправиться в путешествие, убедитесь, что ваш питомец привит и имеет все необходимые документы. Это особенно важно, если вы планируете пересекать границу. Никогда не оставляйте животное в закрытой машине на жаре. Даже приоткрытые окна не спасут от перегрева. Если вам нужно ненадолго выйти из машины, возьмите питомца с собой или оставьте его в тени с достаточным количеством воды. Читайте также: Можно ли брать собаку на пляж? «Кокаиновых акул» обнаружили возле побережья Бразилии Почему собаки «заражаются» от людей стрессом? Ученые выяснили причину!