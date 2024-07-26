Хабиров подвёл итоги Универсиады в Уфе

В Уфе завершилась IX Всероссийская летняя Универсиада. Более трех тысяч спортсменов из 116 российских вузов приняли участие в соревнованиях по 14 дисциплинам. Участникам из Башкортостана в ходе соревнований удалось завоевать пять золотых, семь серебряных и двенадцать бронзовых медалей.