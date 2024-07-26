Хабиров подвёл итоги Универсиады в Уфе

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
В Уфе завершилась IX Всероссийская летняя Универсиада. Более трех тысяч спортсменов из 116 российских вузов приняли участие в соревнованиях по 14 дисциплинам. Участникам из Башкортостана в ходе соревнований удалось завоевать пять золотых, семь серебряных и двенадцать бронзовых медалей.
Глава республики поблагодарил участников и организаторов универсиады, а также напомнил о грядущем форуме «Россия — спортивная держава», который в этом году примет башкирская столица.
Как сообщал ранее Mkset форум пройдет этой осенью в столичном Дворце борьбы. Соглашение об этом было заключено в рамках Петербургского международного экономического форума в 2024 году.