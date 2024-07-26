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Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Хабиров подвёл итоги Универсиады в Уфе

Хабиров подвёл итоги Универсиады в Уфе

26 июля 2024, 13:44
Фото: Радий Хабиров/Telegram
Глава республики отметил достижения спортсменов и поблагодарил организаторов масштабного мероприятия.

В Уфе завершилась IX Всероссийская летняя Универсиада. Более трех тысяч спортсменов из 116 российских вузов приняли участие в соревнованиях по 14 дисциплинам. Участникам из Башкортостана в ходе соревнований удалось завоевать пять золотых, семь серебряных и двенадцать бронзовых медалей.

Фото: Радий Хабиров/Telegram

Глава республики поблагодарил участников и организаторов универсиады, а также напомнил о грядущем форуме «Россия — спортивная держава», который в этом году примет башкирская столица.

Как сообщал ранее Mkset форум пройдет этой осенью в столичном Дворце борьбы. Соглашение об этом было заключено в рамках Петербургского международного экономического форума в 2024 году.

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