Хабиров после участия в СВО получил награду

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Сотрудник администрация города Сибая Руслан Хабиров отправился на СВО в качестве добровольца. Директор городской службы занятости возглавил медицинскую службу при полке «Башкортостан».
Радий Хабиров поблагодарил чиновника за службу, отметив его мужество и патриотизм. Из рук главы республики Руслан Хабиров получил удостоверение заслуженного работника социальной защиты населения Башкортостана.
В ходе встречи они обсудили вопросы обеспечения военнослужащих в рядах полка «Башкортостан». Доброволец поблагодарил граждан республики за поддержку, подчеркнув, что благодаря ним участники спецоперации не испытывают недостатка в медикаментах.