Хабиров после участия в СВО получил награду

В ходе встречи они обсудили вопросы обеспечения военнослужащих в рядах полка «Башкортостан». Доброволец поблагодарил граждан республики за поддержку, подчеркнув, что благодаря ним участники спецоперации не испытывают недостатка в медикаментах.