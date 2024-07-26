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Хабиров после участия в СВО получил награду

Хабиров после участия в СВО получил награду

26 июля 2024, 14:11
Фото: Радий Хабиров/Telegram
Глава Башкирии отметил заслуги сотрудника администрации Сибая, отправившегося на СВО в качестве добровольца.

Сотрудник администрация города Сибая Руслан Хабиров отправился на СВО в качестве добровольца. Директор городской службы занятости возглавил медицинскую службу при полке «Башкортостан».

Радий Хабиров поблагодарил чиновника за службу, отметив его мужество и патриотизм. Из рук главы республики Руслан Хабиров получил удостоверение заслуженного работника социальной защиты населения Башкортостана.

В ходе встречи они обсудили вопросы обеспечения военнослужащих в рядах полка «Башкортостан». Доброволец поблагодарил граждан республики за поддержку, подчеркнув, что благодаря ним участники спецоперации не испытывают недостатка в медикаментах.

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#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Социальная защита#Спецоперация#СВО#Доброволец#Медикаменты#Патриотизм#Хабиров#Военнослужащие
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