Дождь в Башкирии остановил трассы

В связи с неблагоприятными природными и климатическими условиями, а именно дождевым паводком, Минтранс Башкирии объявил о закрытии движения для всех транспортных средств на участке автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения: Станция Улу-Елга — Ишля — Тукан — Зигаза и Верхний Авзян — Исмакаево. Ограничения вступают в силу с 12:00 по местному времени 26 июля 2024 года.