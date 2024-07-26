mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Дождь в Башкирии остановил трассы

Дождь в Башкирии остановил трассы

26 июля 2024, 07:55
Фото: Минтранс РБ
Из-за сильных дождей и паводка в Башкирии закрыты несколько участков дорог, сообщает Минтранс РБ.

В связи с неблагоприятными природными и климатическими условиями, а именно дождевым паводком, Минтранс Башкирии объявил о закрытии движения для всех транспортных средств на участке автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения: Станция Улу-Елга — Ишля — Тукан — Зигаза и Верхний Авзян — Исмакаево. Ограничения вступают в силу с 12:00 по местному времени 26 июля 2024 года.

Дорожные службы призывают водителей быть особенно аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также избегать резких манёвров. В условиях плохой видимости и возможного затопления проезжей части важно проявлять осторожность.

Кроме того, напомним, что Госавтоинспекция сообщили о перекрытии движения на участке от деревни Озерное до Кусимовского рудника. Также временно закрыта трасса Мещегарово — Турналы — Мурсалимкино из-за подтопления временного моста через реку Сикияз.

Читайте также:
Апокалипсис в Башкирии: люди тонут, транспорт стоитЖителей Башкирии предупредили об опасностях на дорогахУфа превратилась в Сайлент Хилл
#Анжелика Барабаш#Общество#Паводок#Погода#Дождь#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Безопасность#Ограничения
Подпишитесь
День города в Уфе: кто, что, где, когда и салют
Вчера, 12:47
Школьников будут учить на операторов БПЛА в Башкирии
Вчера, 08:34
Кого не пустят на новый Шакшинский мост в Уфе
Вчера, 08:49
Глава Счетной Палаты приедет в Башкирию после беседы с Путиным
Вчера, 09:22
Электросамокатам отдают 10 км Уфы
Вчера, 10:53
Уфимцы просят школу у Бастрыкина
Вчера, 04:54