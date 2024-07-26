Дождь в Башкирии остановил трассы

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
В связи с неблагоприятными природными и климатическими условиями, а именно дождевым паводком, Минтранс Башкирии объявил о закрытии движения для всех транспортных средств на участке автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения: Станция Улу-Елга — Ишля — Тукан — Зигаза и Верхний Авзян — Исмакаево. Ограничения вступают в силу с 12:00 по местному времени 26 июля 2024 года.
Дорожные службы призывают водителей быть особенно аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также избегать резких манёвров. В условиях плохой видимости и возможного затопления проезжей части важно проявлять осторожность.
Кроме того, напомним, что Госавтоинспекция сообщили о перекрытии движения на участке от деревни Озерное до Кусимовского рудника. Также временно закрыта трасса Мещегарово — Турналы — Мурсалимкино из-за подтопления временного моста через реку Сикияз.