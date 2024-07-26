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Диалог «Углубление китайских реформ в новую эпоху» состоялся в российской столице

Диалог «Углубление китайских реформ в новую эпоху» состоялся в российской столице

26 июля 2024, 19:07
Фото: Медиакорпорация Китая / Медиаресурс «Большая Азия»
На площадке московского медиацентра «Российской газеты» прошел глобальный диалог на тему: «Углубление китайских реформ в новую эпоху — Глобальные возможности».

В числе прибывших на мероприятие гостей были представители общественности и СМИ, бизнесмены и политические деятели, ученые-востоковеды и учащиеся ведущих московских вузов.

Как сообщает bigasia.ru, генеральный директор и главред Медиакорпорации КНР (CMG), заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК Шэнь Хайсюн, обратившись к участникам диалога, рассказал о китайских реформах. Они проводятся согласно четкому и выверенному курсу Коммунистической партии Китая, поэтому в данной сфере открываются новые широкие перспективы. Центром модернизации, проводимой ЦК КПК в Китае, является человек, а народ — это ключевое звено изменений.

Во время выступления председателя КНР Си Цзиньпина на третьем пленуме ЦК КПК прозвучала фраза: «Реформы и открытость — вторая революция Китая — не только глубоко меняют Китай, но и оказывают глубокое влияние на весь мир».

Согласно заявлению Шэнь Хайсюна, китайская модернизация продолжится, при этом КНР сохранит существующие связи и не будет выстраивать барьеры с другими странами.

Самый крупный медиахолдинг мира — Медиакорпорация Китая (CMG) — охватывает широчайшую аудиторию. CMG информирует человечество о курсе реформ и открытости Китая, создает мосты для диалога и активно делится опытом КНР. Посредством установления гуманитарных связей холдинг создает механизм мирового партнерства и способствует культурному обмену, расширяя «международный круг друзей».

В своем выступлении на диалоге чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в деталях рассказал об истории китайских реформ и отметил, что открытость является точной характеристикой модернизации в стиле КНР. Открытые политика и экономика демонстрируют миру приверженность мирному курсу и высокий уровень толерантности Китая.

Во время свободной дискуссии прозвучали вопросы от аудитории, содержащие конструктивные предложения по созданию дополнительных форматов развития отношений между РФ и Китаем.

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