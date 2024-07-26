Диалог «Углубление китайских реформ в новую эпоху» состоялся в российской столице

Как сообщает bigasia.ru, генеральный директор и главред Медиакорпорации КНР (CMG), заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК Шэнь Хайсюн, обратившись к участникам диалога, рассказал о китайских реформах. Они проводятся согласно четкому и выверенному курсу Коммунистической партии Китая, поэтому в данной сфере открываются новые широкие перспективы. Центром модернизации, проводимой ЦК КПК в Китае, является человек, а народ — это ключевое звено изменений.