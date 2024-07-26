104 змеи в штанах: на китайской границе поймали бесстрашного контрабандиста

В Китае змей можно разводить на фермах и даже употреблять в пищу. Однако перевозить их через границу живыми строго запрещено. Это правило действует для всех, кто пытается провезти животных без соответствующих разрешений. Нарушители могут столкнуться с серьёзными юридическими последствиями, вплоть до пожизненного заключения.