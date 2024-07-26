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Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

На китайской границе поймали контрабандиста со 104 змеями в штанах

104 змеи в штанах: на китайской границе поймали бесстрашного контрабандиста

26 июля 2024, 11:49
Фото: Изображение Midjourney
На китайской границе поймали контрабандиста со 104 змеями в штанах
В середине июля на китайской границе задержали мужчину, пытавшегося провезти живых змей самым необычным способом.

Таможенные службы Китая часто сталкиваются с разнообразными попытками контрабанды, но этот случай поразил даже самых опытных сотрудников. Мужчина решил обмануть систему, спрятав змей в своих штанах. Однако его план провалился, и теперь ему грозит серьёзное наказание.

Правила и законы

В Китае змей можно разводить на фермах и даже употреблять в пищу. Однако перевозить их через границу живыми строго запрещено. Это правило действует для всех, кто пытается провезти животных без соответствующих разрешений. Нарушители могут столкнуться с серьёзными юридическими последствиями, вплоть до пожизненного заключения.

Как всё произошло

Мужчина пытался пересечь границу в порту Футянь, который связывает Гонконг и Шэньчжэнь. В его карманах обнаружили шесть холщовых пакетов, заклеенных скотчем. Внутри пакетов находились 104 живые змеи различных видов, включая молочных и техасских крысиных змей, которые не обитают на территории Китая.

Последствия для контрабандиста

— Нарушители будут привлечены к юридической ответственности, — добавили власти, не уточнив, какое наказание будет назначено мужчине.

Китай активно борется с незаконной торговлей животными, и в последние годы приговоры стали намного строже. Тех, кто попадается на подобной контрабанде, могут ожидать самые суровые меры, включая длительные тюремные сроки.

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#Ольга Харина#Общество#Видео#Животные#Дикие животные#Змеи#КЦ
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