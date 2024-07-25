За грязные машины будут лишать прав в Башкирии

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Депутаты федерального парламента в июле приняли в первом чтении инициативу по борьбе с дальнобойщиками, скрывающими номера — законопроект ранее внесли в ГД члены Госсобрания Башкортостана.
Поправки касаются водителей во всех регионах, в том числе, управляющих легковыми транспортными средствами. Согласно закону, автолюбителям, прячущим госномер, будет грозить лишение прав на 1-1,5 года. Если при этом используются устройства для скрытия — их у нарушителей будут конфисковывать. Ранее срок лишения прав составлял не более трёх месяцев.
Башкортостанский спикер Константин Толкачёв упомянул, что на различные ухищрения дальнобойщики идут, чтобы не платить штрафы за перегруз. Ряд компаний возможность нарушения установленных весовых норм даже указывает в рекламе своих услуг.
Отметим, что среди методов недобросовестных перевозчиков — от простого «заляпывания» госномера до применения специальных металлических заглушек. Некоторые водители также ездят в парах, закрывая обзор для камер: транспортное средство с видимыми госномерами и без перегруза остаётся в пределах обзора устройства, прикрывая собой коллегу-нарушителя.
Толкачёв отметил, что страдает от уловок перевозчиков в первую очередь дорожный фонд. От большегрузов полотно быстро изнашивается и приходит в негодность.
— Недоплаты в бюджет от перегруженных фур составляют значительные суммы. Эти деньги должны быть собраны и направлены на содержание и восстановление дорог, — указал спикер.