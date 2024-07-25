За грязные машины будут лишать прав в Башкирии

Поправки касаются водителей во всех регионах, в том числе, управляющих легковыми транспортными средствами. Согласно закону, автолюбителям, прячущим госномер, будет грозить лишение прав на 1-1,5 года. Если при этом используются устройства для скрытия — их у нарушителей будут конфисковывать. Ранее срок лишения прав составлял не более трёх месяцев.