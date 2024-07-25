В КМСП поделились планами на поддержку бизнеса на туристических автомаршрутах

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Поддержку МСП предполагается предоставить при развертывании многофункциональных зон, гостиниц, глемпингов, точек питания и прочих объектов инфраструктуры, потребность в которых должны определять регионы. Для их открытия Корпорация МСП и субъекты намерены полностью структурировать проект с целью привлечения банковского финансирования, а также помогут подобрать и оформить площадки для запуска проектов, пишет ТАСС.
Как рассказал министр экономического развития России Максим Решетников, для продвижения автотуризма требуется сопутствующая инфраструктура, формированию которой могут способствовать МСП. Выполнение этого проекта предусматривает комплексный подход к развитию туристической отрасли с участием малого и среднего бизнеса. Главная цель состоит в гарантии комфортных и безопасных условий для путешествий, а также в развитии необходимой инфраструктуры для доступа к объектам туристической направленности, указал министр.
По информации гендиректора КМСП Александра Исаевича, цифровая платформа МСП.РФ станет местом для сбора и актуализации всей информации о потребностях регионов с точки зрения инфраструктуры, а также о доступных земельных участках для открытия подобных проектов, о мерах поддержки. Данный подход позволит малому бизнесу понять потребности туристов и обустроить новые востребованные места притяжения гостей. После этого КМСП совместно с регионами поможет бизнесу привлечь банковские средства для строительства, подвел итог Исаевич.
Следует напомнить, что Корпорация МСП, согласно поручению президента по результатам совещания с членами правительства, займется организацией работы по комплексной поддержке и сопровождению инвестпроектов МСП, включая проекты в сферах автотуризма и отельного бизнеса.