В КМСП поделились планами на поддержку бизнеса на туристических автомаршрутах

Как рассказал министр экономического развития России Максим Решетников, для продвижения автотуризма требуется сопутствующая инфраструктура, формированию которой могут способствовать МСП. Выполнение этого проекта предусматривает комплексный подход к развитию туристической отрасли с участием малого и среднего бизнеса. Главная цель состоит в гарантии комфортных и безопасных условий для путешествий, а также в развитии необходимой инфраструктуры для доступа к объектам туристической направленности, указал министр.