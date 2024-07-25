Собянин сделал подарок мэру Уфы

Новые трамваи отличаются высокой вместимостью по сравнению с теми, что уже эксплуатируются в Уфе. Они также оборудованы современными кондиционерами и имеют низкий пол, что обеспечит удобство при посадке и высадке пассажиров. Это особенно важно для людей с ограниченными возможностями и родителей с детскими колясками.