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Published Сегодня, 06:42

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Updated Сегодня, 08:14

Собянин сделал подарок мэру Уфы

Собянин сделал подарок мэру Уфы

25 июля 2024, 06:42
Фото: Минтранс РБ
В ночь на 25 июля в Уфу прибыл первый трамвай модели 71-414 из Москвы, который был передан городу безвозмездно, сообщает Минтранс РБ.

Уфа сделала шаг к модернизации своего общественного транспорта. В ночь на четверг, 25 июля, в столицу Башкортостана выехал первый трамвай модели 71-414, который станет частью обновленного парка городского транспорта. Эти трамваи, разработанные в результате сотрудничества российской и зарубежной компаний, обещают значительно улучшить качество перевозок в городе.

Фото: Минтранс РБ

Новые трамваи отличаются высокой вместимостью по сравнению с теми, что уже эксплуатируются в Уфе. Они также оборудованы современными кондиционерами и имеют низкий пол, что обеспечит удобство при посадке и высадке пассажиров. Это особенно важно для людей с ограниченными возможностями и родителей с детскими колясками.

К отгрузке подготовлено 20 единиц новых трамваев, а всего согласно договоренности в Уфу прибудут 69 таких машин. После получения первых трамваев планируется провести пусконаладочные работы и подготовку к их выходу на линию. Запуск новых трамваев ожидается в августе на маршруте № 5 «Госцирк — улица Пушкина», что позволит жителям города оценить все преимущества обновленного общественного транспорта.

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