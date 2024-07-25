Собянин сделал подарок мэру Уфы

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Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 08:14
Уфа сделала шаг к модернизации своего общественного транспорта. В ночь на четверг, 25 июля, в столицу Башкортостана выехал первый трамвай модели 71-414, который станет частью обновленного парка городского транспорта. Эти трамваи, разработанные в результате сотрудничества российской и зарубежной компаний, обещают значительно улучшить качество перевозок в городе.
Новые трамваи отличаются высокой вместимостью по сравнению с теми, что уже эксплуатируются в Уфе. Они также оборудованы современными кондиционерами и имеют низкий пол, что обеспечит удобство при посадке и высадке пассажиров. Это особенно важно для людей с ограниченными возможностями и родителей с детскими колясками.
К отгрузке подготовлено 20 единиц новых трамваев, а всего согласно договоренности в Уфу прибудут 69 таких машин. После получения первых трамваев планируется провести пусконаладочные работы и подготовку к их выходу на линию. Запуск новых трамваев ожидается в августе на маршруте № 5 «Госцирк — улица Пушкина», что позволит жителям города оценить все преимущества обновленного общественного транспорта.