Секретные разговоры: как слоны общаются друг с другом

Posted 25 июля, 16:49
Published 25 июля, 16:49
Modified 30 июля, 11:47
Updated 30 июля, 11:47
Слоны всегда поражали нас своим интеллектом, который можно сравнить с человеческим. Но недавно учёные обнаружили, что эти величественные животные не просто издают звуки, а ведут настоящие диалоги.
Исследование, проведённое Кейтлин О’Коннелл-Родвелл из Стэнфордского университета, показало, что эти дикие животные используют рычание для передачи важных сообщений. Например, низкий, глухой рык может означать «пойдём», призывая группу двигаться дальше.
Когда африканские слоны-самцы достигают возраста 10-19 лет, они покидают свои стада и обитают либо в одиночку, либо в небольших группах. Учёные, наблюдая за этими группами, использовали микрофоны и камеры ночного видения. Примечательно, что при рыке доминирующего самца остальные слоны покидают водопой. Это не просто случайность: это сигнал для всего стада.
Ещё одна удивительная деталь: слоны издают звуки по очереди, а не одновременно. Старший самец начинает, а затем его рык повторяют остальные, как бы подтверждая его лидерство. Это особенно интересно, потому что у самцов обычно слабые социальные связи.
Недавнее исследование также показало, что слоны могут использовать различные звуки, которые меняются в зависимости от «собеседника». Эти рыки могут быть аналогами наших имён. Учёные не собираются останавливаться на достигнутом.
— Такие факторы, как размер стада, частота издаваемых звуков и степень привязанности, также могут влиять на поведение группы и нуждаются в дальнейшем исследовании, — говорит Кейтлин О’Коннелл-Родвелл.
За четыре десятилетия наблюдений учёные обнаружили, что слоны общаются не только с помощью звуков, но и посредством языка тела. Они могут тереться плечами, переплетать хоботы, складывать их под бивнями и поворачиваться к своим сородичам, широко открывая глаза. Каждый из этих жестов имеет своё значение: слоны могут приглашать друг друга поиграть, приветствовать или даже флиртовать.