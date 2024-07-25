Секретные разговоры: как слоны общаются друг с другом

За четыре десятилетия наблюдений учёные обнаружили, что слоны общаются не только с помощью звуков, но и посредством языка тела. Они могут тереться плечами, переплетать хоботы, складывать их под бивнями и поворачиваться к своим сородичам, широко открывая глаза. Каждый из этих жестов имеет своё значение: слоны могут приглашать друг друга поиграть, приветствовать или даже флиртовать.