Ребенка весом в 400 гр спасли в Уфе

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
В Республиканском перинатальном центре родился ребенок с экстремально низкой массой тела — всего 400 грамм. Сразу после рождения кроху перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных №2. Команда врачей столкнулась с невероятным вызовом — стабилизировать состояние крошечной Софии и научить ее самостоятельно дышать.
Интенсивная терапия и самоотверженная работа медиков позволили малышке шаг за шагом преодолевать трудности. Все это время рядом с Софьей была ее мама, которая верила в чудо.
— Самые сложные и судьбоносные дни в жизни малышки прошли в нашем центре. Это уникальный случай для Республики Башкортостан. Никогда ранее врачам не удавалось выходить малышей с таким маленьким весом, — рассказывает лечащий врач, анестезиолог-реаниматолог, неонатолог Лилия Бадертдинова .
После стабилизации состояния, Софью перевели в ГБУЗ РБ ГДКБ №17 для дальнейшего лечения и выхаживания. Сейчас, спустя 110 дней после рождения, вес Софьи увеличился с 400 грамм до 2472 грамм.