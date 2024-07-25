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Ребенка весом в 400 гр спасли в Уфе

Ребенка весом в 400 гр спасли в Уфе

25 июля 2024, 04:28
Фото: FreePik
Малышка Софья стала первым и долгожданным ребенком в семье, и ее жизнь с первых минут была под вопросом, сообщает Республиканский перинатальный центр.

В Республиканском перинатальном центре родился ребенок с экстремально низкой массой тела — всего 400 грамм. Сразу после рождения кроху перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных №2. Команда врачей столкнулась с невероятным вызовом — стабилизировать состояние крошечной Софии и научить ее самостоятельно дышать.

Интенсивная терапия и самоотверженная работа медиков позволили малышке шаг за шагом преодолевать трудности. Все это время рядом с Софьей была ее мама, которая верила в чудо.

— Самые сложные и судьбоносные дни в жизни малышки прошли в нашем центре. Это уникальный случай для Республики Башкортостан. Никогда ранее врачам не удавалось выходить малышей с таким маленьким весом, — рассказывает лечащий врач, анестезиолог-реаниматолог, неонатолог Лилия Бадертдинова .

После стабилизации состояния, Софью перевели в ГБУЗ РБ ГДКБ №17 для дальнейшего лечения и выхаживания. Сейчас, спустя 110 дней после рождения, вес Софьи увеличился с 400 грамм до 2472 грамм.

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